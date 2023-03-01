01 марта 2023

Водители сообщили про «апокалипсис» на челябинской трассе. Видео

На трассе М5-Урал в Челябинской области образовалась пробка из-за сильного снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер снег Курган, снегопад, автомобиль, дорога, вечер
На трассе М5-Урал ввели ограничение движения из-за непогоды Фото:

Челябинские водители сообщили, что на трассе М5-Урал в районе города Сим идет сильный снегопад, из-за чего не видно огней и асфальта. Из-за непогоды фуры остановились, образовалась пробка.

«Сим. Просто апокалипсис, не видно даже огни города, снег стеной, асфальт пропал несколько часов назад, на дороге снежная каша», — сообщили очевидцы в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Водители пишут, что пробки образовались на отрезке трассы от Сима до Кропачево. Фуры стоят уже несколько часов.

Из-за снегопадов, ветра и плохой видимости временное ограничение движения ввели на трассе М5-Урал от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. Запрет касается пассажирского транспорта. Ограничение планируют снять утром 2 марта.

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Челябинские водители сообщили, что на трассе М5-Урал в районе города Сим идет сильный снегопад, из-за чего не видно огней и асфальта. Из-за непогоды фуры остановились, образовалась пробка. «Сим. Просто апокалипсис, не видно даже огни города, снег стеной, асфальт пропал несколько часов назад, на дороге снежная каша», — сообщили очевидцы в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Водители пишут, что пробки образовались на отрезке трассы от Сима до Кропачево. Фуры стоят уже несколько часов. Из-за снегопадов, ветра и плохой видимости временное ограничение движения ввели на трассе М5-Урал от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. Запрет касается пассажирского транспорта. Ограничение планируют снять утром 2 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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