На трассе М5-Урал в Челябинской области образовалась пробка из-за сильного снегопада

На трассе М5-Урал ввели ограничение движения из-за непогоды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинские водители сообщили, что на трассе М5-Урал в районе города Сим идет сильный снегопад, из-за чего не видно огней и асфальта. Из-за непогоды фуры остановились, образовалась пробка.

«Сим. Просто апокалипсис, не видно даже огни города, снег стеной, асфальт пропал несколько часов назад, на дороге снежная каша», — сообщили очевидцы в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Водители пишут, что пробки образовались на отрезке трассы от Сима до Кропачево. Фуры стоят уже несколько часов.

Из-за снегопадов, ветра и плохой видимости временное ограничение движения ввели на трассе М5-Урал от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. Запрет касается пассажирского транспорта. Ограничение планируют снять утром 2 марта.