В Китае рассказали, как США в скором времени положат конец конфликту на Украине

«Хуаньцю шибао»: США прекратят поставки вооружений если конфликт коснется Крыма

02 марта 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

В Китае уверены, что США прекратят поставки вооружений если конфликт коснется Крыма Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские поставки Украине вооружения большей дальности поражения приведут к эскалации конфликта, однако если ситуация перейдет на территорию Крыма, то США откажется от продолжения поставок. Об этом заявил директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь. «Как только Украина обзаведется системой вооружения с большей дальностью поражения и большей мобильностью, вероятно, что конфликт распространится на территорию Крыма. Это заставит США как можно скорее разрядить ситуацию и завершить конфликт», — передает слова Цуй Хунцзянь издание « Хуаньцю шибао ». По мнению директора Китайского института, сейчас страны Запада максимально вовлечены в конфликт на Украине. Однако при появлении шанса открытой конфронтации с Россией США и Евросоюз будут вынуждены «выйти из игры», считает Цуй Хунцзянь. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. США и страны ЕС с самого начала конфликта заняли сторону Киеву, отправляя им вооружения и вводя санкции против РФ.

Американские поставки Украине вооружения большей дальности поражения приведут к эскалации конфликта, однако если ситуация перейдет на территорию Крыма, то США откажется от продолжения поставок. Об этом заявил директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь. «Как только Украина обзаведется системой вооружения с большей дальностью поражения и большей мобильностью, вероятно, что конфликт распространится на территорию Крыма. Это заставит США как можно скорее разрядить ситуацию и завершить конфликт», — передает слова Цуй Хунцзянь издание «Хуаньцю шибао». По мнению директора Китайского института, сейчас страны Запада максимально вовлечены в конфликт на Украине. Однако при появлении шанса открытой конфронтации с Россией США и Евросоюз будут вынуждены «выйти из игры», считает Цуй Хунцзянь. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. США и страны ЕС с самого начала конфликта заняли сторону Киеву, отправляя им вооружения и вводя санкции против РФ.