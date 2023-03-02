В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

02 марта 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Прививки перестали быть обязательными для учителей, врачей и соцработников Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области отменили постановление о проведении профилактических прививок от COVID-19 учителям, врачам, соцработникам. Причина — «достижение поставленных целей», следует из документа, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора. «Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в части организации первичной вакцинации отдельных категорий граждан реализованы в полном объеме в установленные сроки и показали себя как эффективные. Таким образом, в связи с выполнением изложенных в постановлении [о проведении профилактических прививок] требований принято решение о прекращении действия документа», — говорится в сообщении. Под действие документа о проведении профилактических прививок подпадали сотрудники сфер образования и здравоохранения, соцзащиты, а также работники торговли и другие. Ранее республиканцы из палаты представителей США провели расследование, в ходе которого допустили, что коронавирус создали в лаборатории в Ухани, после чего произошла утечка. Признаки искусственности коронавируса также назвал российский вирусолог Александр Чепурнов.

В Свердловской области отменили постановление о проведении профилактических прививок от COVID-19 учителям, врачам, соцработникам. Причина — «достижение поставленных целей», следует из документа, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора. «Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в части организации первичной вакцинации отдельных категорий граждан реализованы в полном объеме в установленные сроки и показали себя как эффективные. Таким образом, в связи с выполнением изложенных в постановлении [о проведении профилактических прививок] требований принято решение о прекращении действия документа», — говорится в сообщении. Под действие документа о проведении профилактических прививок подпадали сотрудники сфер образования и здравоохранения, соцзащиты, а также работники торговли и другие. Ранее республиканцы из палаты представителей США провели расследование, в ходе которого допустили, что коронавирус создали в лаборатории в Ухани, после чего произошла утечка. Признаки искусственности коронавируса также назвал российский вирусолог Александр Чепурнов.