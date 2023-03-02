В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

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Прививки перестали быть обязательными для учителей, врачей и соцработников Фото:

В Свердловской области отменили постановление о проведении профилактических прививок от COVID-19 учителям, врачам, соцработникам. Причина — «достижение поставленных целей», следует из документа, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора.

«Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в части организации первичной вакцинации отдельных категорий граждан реализованы в полном объеме в установленные сроки и показали себя как эффективные. Таким образом, в связи с выполнением изложенных в постановлении [о проведении профилактических прививок] требований принято решение о прекращении действия документа», — говорится в сообщении. Под действие документа о проведении профилактических прививок подпадали сотрудники сфер образования и здравоохранения, соцзащиты, а также работники торговли и другие.

Ранее республиканцы из палаты представителей США провели расследование, в ходе которого допустили, что коронавирус создали в лаборатории в Ухани, после чего произошла утечка. Признаки искусственности коронавируса также назвал российский вирусолог Александр Чепурнов.

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В Свердловской области отменили постановление о проведении профилактических прививок от COVID-19 учителям, врачам, соцработникам. Причина — «достижение поставленных целей», следует из документа, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора. «Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в части организации первичной вакцинации отдельных категорий граждан реализованы в полном объеме в установленные сроки и показали себя как эффективные. Таким образом, в связи с выполнением изложенных в постановлении [о проведении профилактических прививок] требований принято решение о прекращении действия документа», — говорится в сообщении. Под действие документа о проведении профилактических прививок подпадали сотрудники сфер образования и здравоохранения, соцзащиты, а также работники торговли и другие. Ранее республиканцы из палаты представителей США провели расследование, в ходе которого допустили, что коронавирус создали в лаборатории в Ухани, после чего произошла утечка. Признаки искусственности коронавируса также назвал российский вирусолог Александр Чепурнов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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