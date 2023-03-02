Global Times назвали цель информационных атак США о поставках Китаем оружия для СВО Global Times: США намеренно лгут о поставках КНР оружия для спецоперации с целью разобщить Россию и Китай 03 марта 2023 в 04:50 Размер текста - 17 + США опасаются, что Россия может победить и без помощи Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США намерены оказать давление на Китай, обвиняя страну в поставках оружия России для специальной военной операции (СВО). По мнению китайского эксперта Ху Сицзиня, Соединенные Штаты таким образом пытаются помешать Китаю выстроить прочный альянс со своим северным соседом. «В последнее время Америка неоднократно заявляла, что Китай готовится оказать России „смертоносную военную помощь“ в продолжающемся конфликте на Украине. Я считаю, что Соединенные Штаты выдвигают „превентивные обвинения“, чтобы не допустить участия Китая в конфликте. Их напугала мысль о возможном объединении двух стран», — заявил в интервью бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь. Ранее в Белом доме уже высказывали опасения по поводу того, что Китай будет оказывать прямое военное содействие России. По мнению главы комитета палаты представителей конгресса США по международным отношениям Майкла Маккола, Китай готов отправить в Россию сотни беспилотников для использования в спецоперации. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. США и страны ЕС с самого начала конфликта заняли сторону Украины, отправляя им вооружения и вводя санкции против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам США намерены оказать давление на Китай, обвиняя страну в поставках оружия России для специальной военной операции (СВО). По мнению китайского эксперта Ху Сицзиня, Соединенные Штаты таким образом пытаются помешать Китаю выстроить прочный альянс со своим северным соседом. «В последнее время Америка неоднократно заявляла, что Китай готовится оказать России „смертоносную военную помощь“ в продолжающемся конфликте на Украине. Я считаю, что Соединенные Штаты выдвигают „превентивные обвинения“, чтобы не допустить участия Китая в конфликте. Их напугала мысль о возможном объединении двух стран», — заявил в интервью бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь. Ранее в Белом доме уже высказывали опасения по поводу того, что Китай будет оказывать прямое военное содействие России. По мнению главы комитета палаты представителей конгресса США по международным отношениям Майкла Маккола, Китай готов отправить в Россию сотни беспилотников для использования в спецоперации. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. США и страны ЕС с самого начала конфликта заняли сторону Украины, отправляя им вооружения и вводя санкции против России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям