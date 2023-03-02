В Перми раскрыли детали биографии участника известной ОПГ

Участника пермской ОПГ уволили из страховой компании «МАКС» из-за обвинений

Участник ОПГ был задержан силовиками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудник страховой компании «МАКС», уличенный в работе на банду мошенников, был уволен в 2022 году из-за подозрений в преступной деятельности. Он обвиняется в причастности к ОПГ, организовавшей такси под видом «Яндекс» и получавшей страховые выплаты по подставным ДТП. Об этом URA.RU сообщил заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев.

«В рамках уголовного дела задержан один бывший сотрудник АО „МАКС“, уволенный из компании в 2022 году по причине выявленных нарушений действующих регламентов и подозрению в причастности к противоправным действиям в отношении компании. В декабре 2022 года Департаментом страховых расследований подано заявление в правоохранительные органы по семи эпизодам, связанным с выплатами по фальсифицированным ДТП», — рассказал Алексеев.

Источник близкий к правоохранительным органам сообщил URA.RU, что сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции обнаружили преступную деятельность ОПГ еще летом 2022 года. «В августе был зарегистрирован материал проверки, по результатам которого впоследствии было возбуждено уголовное дело», — пояснил собеседник агентства. Он также отметил, что в деле фигурируют различные страховые компании.

Ранее URA.RU сообщало о задержании таксистов и представителя страховой компании, которые в составе ОПГ устраивали ДТП и получали завышенные страховые выплаты. Они уже дают признательные показания.