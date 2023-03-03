В свердловском городе пропал 19-летний юноша

Поиском пропавшего занимается полиция Алапаевска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Алапаевске (Свердловская область) пропал 19-летний Егор Филимонов. Он потерялся 3 марта 2023 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание, 3 марта 2023 года пропал человек. Егор Филимонов, 19 лет», — пишут волонтеры в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы молодого человека: рост 170 сантиметров, темно-карие глаза, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Егор Филимонов был одет в футболку, толстовку черного цвета с рисунком, куртку темно-зеленого цвета, брюки-джоггеры черного цвета и кроссовки красного цвета. Также он может передвигаться на ВАЗ 2114 с номерами: Н122АО196.

Розыском пропавшего занимается ОВД Алапаевска. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по номерам: +7 (34346) 3-42-25 или 112.