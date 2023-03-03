В свердловском городе пропал 19-летний юноша

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Ситуация возле ОВД Химок, во время суда над оппозиционером. Москва, автозак, добро пожаловать домой, полиция, полицейское оцепление
Поиском пропавшего занимается полиция Алапаевска Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) пропал 19-летний Егор Филимонов. Он потерялся 3 марта 2023 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание, 3 марта 2023 года пропал человек. Егор Филимонов, 19 лет», — пишут волонтеры в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы молодого человека: рост 170 сантиметров, темно-карие глаза, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Егор Филимонов был одет в футболку, толстовку черного цвета с рисунком, куртку темно-зеленого цвета, брюки-джоггеры черного цвета и кроссовки красного цвета. Также он может передвигаться на ВАЗ 2114 с номерами: Н122АО196.

Розыском пропавшего занимается ОВД Алапаевска. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по номерам: +7 (34346) 3-42-25 или 112.

Юноша пропал 3 марта
Фото:

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В Алапаевске (Свердловская область) пропал 19-летний Егор Филимонов. Он потерялся 3 марта 2023 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Внимание, 3 марта 2023 года пропал человек. Егор Филимонов, 19 лет», — пишут волонтеры в социальной сети «ВКонтакте». Приметы молодого человека: рост 170 сантиметров, темно-карие глаза, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Егор Филимонов был одет в футболку, толстовку черного цвета с рисунком, куртку темно-зеленого цвета, брюки-джоггеры черного цвета и кроссовки красного цвета. Также он может передвигаться на ВАЗ 2114 с номерами: Н122АО196. Розыском пропавшего занимается ОВД Алапаевска. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по номерам: +7 (34346) 3-42-25 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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