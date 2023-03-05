Подоляк понадеялся на «трибунал» над Путиным

Советник главы Офиса Зеленского Подоляк заявил о «первом шаге» к «трибуналу» над Путиным

05 марта 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк (на фото) заявил о «первом шаге» к «трибуналу» над Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина, вместе с Польшей, Румынией, Словакией, а также балтийскими государствами подписали инициативное соглашение для суда над Россией. Это «первый шаг» к осуществлению «трибунала» над российским лидером Владимиром Путиным, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словакия подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для суда над Россией. Это формализация обязательной криминальной процедуры. Далее страны присоединятся к „спецтрибуналу“. Начавшие спецоперацию, включая Путина, получат приговоры», — написал Михаил Подоляк в своем twitter-аккаунте. По его словам, это «первый шаг» к осуществлению суда над российской стороной. Ранее стало известно о намерении Евросоюза создать «трибунал» против России. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин предположил, что такой шаг предпринят, чтобы скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. Позже в зарубежных СМИ начали писать, что международное правосудие не распространяется на лидеров ядерных держав, что говорит о бессмысленности попыток привлечения к ответственности Владимира Путина.

Украина, вместе с Польшей, Румынией, Словакией, а также балтийскими государствами подписали инициативное соглашение для суда над Россией. Это «первый шаг» к осуществлению «трибунала» над российским лидером Владимиром Путиным, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словакия подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для суда над Россией. Это формализация обязательной криминальной процедуры. Далее страны присоединятся к „спецтрибуналу“. Начавшие спецоперацию, включая Путина, получат приговоры», — написал Михаил Подоляк в своем twitter-аккаунте. По его словам, это «первый шаг» к осуществлению суда над российской стороной. Ранее стало известно о намерении Евросоюза создать «трибунал» против России. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин предположил, что такой шаг предпринят, чтобы скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. Позже в зарубежных СМИ начали писать, что международное правосудие не распространяется на лидеров ядерных держав, что говорит о бессмысленности попыток привлечения к ответственности Владимира Путина.