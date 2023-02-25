The Economist развеял мечты Запада наказать Путина

The Economist: международное правосудие не распространяется на Путина

25 февраля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Международное правосудие не касается лидеров стран, имеющих ядерное оружие, пишет The Economist Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны намереваются привлечь президента России Владимира Путина к ответственности, но они забывают, что международное правосудие не распространяется на лидеров ядерных держав. Об этом сообщает британский журнал The Economist. «Ограниченное международное правосудие просто не распространяется на лидеров стран, обладающих ядерным оружием», — говорится в материале журнала. Там добавили, что таким образом планы западных чиновников наказать российского президента не могут стать реальностью, так как Владимир Путин имеет столь сильный иммунитет, который не позволит привлечь его к ответственности. Ранее в Европарламенте поддержали инициативу создания трибунала над Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который позволит наказать политиков за их якобы совершенные преступления на Украине. По мнению американских СМИ, негативное отношение Запада к России помогает в увеличении поддержки населением РФ политики Путина, передает телеканал 360.

Западные страны намереваются привлечь президента России Владимира Путина к ответственности, но они забывают, что международное правосудие не распространяется на лидеров ядерных держав. Об этом сообщает британский журнал The Economist. «Ограниченное международное правосудие просто не распространяется на лидеров стран, обладающих ядерным оружием», — говорится в материале журнала. Там добавили, что таким образом планы западных чиновников наказать российского президента не могут стать реальностью, так как Владимир Путин имеет столь сильный иммунитет, который не позволит привлечь его к ответственности. Ранее в Европарламенте поддержали инициативу создания трибунала над Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который позволит наказать политиков за их якобы совершенные преступления на Украине. По мнению американских СМИ, негативное отношение Запада к России помогает в увеличении поддержки населением РФ политики Путина, передает телеканал 360.