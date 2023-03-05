05 марта 2023
04 марта 2023

В Екатеринбурге пропал 22-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, ледовый городок, ограждение, мужчина, ограничительная лента
Последний раз мужчину видели 28 февраля Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищет пропавшего 22-летнего Игоря Зуева. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки, на голове была серая шапка», — рассказали поисковики на официальном сайте.

Последний раз мужчина выходил на связь 28 февраля. Если вы видели Игоря или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (953) 601-80-76.

Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищет пропавшего 22-летнего Игоря Зуева. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки, на голове была серая шапка», — рассказали поисковики на официальном сайте. Последний раз мужчина выходил на связь 28 февраля. Если вы видели Игоря или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (953) 601-80-76.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...