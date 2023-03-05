Последний раз мужчину видели 28 февраля Фото: Екатерина Сычкова

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищет пропавшего 22-летнего Игоря Зуева. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки, на голове была серая шапка», — рассказали поисковики на официальном сайте.

Последний раз мужчина выходил на связь 28 февраля. Если вы видели Игоря или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (953) 601-80-76.