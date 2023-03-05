Соцфонд России раскрыл, как свердловчанам не потерять пенсию из-за уловок мошенников

Соцфонд России: официальная информация о пенсиях доводится до граждан через региональную страницу сайта СФР

Мошенники используют разные схемы обмана граждан свердловчан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В силу своей доверчивости и уязвимости все больше пожилых людей становятся жертвами мошенников. В отделении СФР по Свердловской области корреспонденту URA.RU рассказали о мерах предосторожности для того, чтобы не попасться на уловки мошенников.

«Мы призываем жителей Свердловской области быть бдительными и осторожными. В случае, если под видом сотрудника СФР вам позвонил незнакомый человек и попросил сообщить ему персональные данные, об этом необходимо сообщить в полицию. Мошенники используют разные схемы обмана граждан: обещают всевозможные выплаты, проценты, надбавки и так далее. Вся официальная информация о пенсиях, индексациях, перерасчетах, сроках доставки выплат доводится до граждан через региональную страницу сайта СФР», — сказано в сообщении.

Специалисты Социального фонда не ходят по квартирам, не звонят по телефону с просьбой сообщить номер банковской карты, общую сумму сбережений, а также не занимаются обменом денег. «Отделение СФР призывает жителей региона соблюдать бдительность и напоминает, что все услуги Социального фонда абсолютно бесплатны. Любой гражданин может обратиться за получением консультации, направив письменное или электронное обращение на официальном сайте», — отметили в региональном СФР.

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России, СФР) — один из государственных внебюджетных фондов. Создан федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» путем реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации.

Соцфонд России (СФР) создан для осуществления государством пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Датой создания Фонда считается 1 января 2023 года. Полномочия учредителя СФР осуществляет Правительство Российской Федерации.