Екатеринбургские лингвисты объяснили, что станет со словом «президент» после закона Путина

Иностранные слова «президент», «сенатор» и другие похожие языковые единицы не будут изменяться после принятия закона о запрете иностранных слов, который глава государства Владимир Путин подписал 28 февраля. Таким мнением в пресс-центре ТАСС поделилась доктор филологических наук, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова.
«Эти слова, конечно, не будут изменяться. Они уже плотно вошли в русский язык, и невозможно заменить слово „президент“ — у него нет русского синонима. Любые похожие выражения — глава государства, например… Все-таки президент — это определенный статус, я думаю, что с этими словами ничего не произойдет», — заявила Плотникова.
Ранее Путин подписал закон, который запрещает использовать иностранные слова в государственном русском языке. Свердловский юрист пояснила, в каких случаях будут наказывать за нарушение данного закона, а ученый раскрыла, как избежать наказания за нарушение.
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