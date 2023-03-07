Летчик Юсупов высказался об актере, сыгравшем его в новом фильме

Летчик Юсупов: актер Егор Бероев стал мне хорошим приятелем из-за интереса к авиации

Дамир Юсупов до сих пор поддерживает теплые отношения с Егором Бероевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летчик «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и актер Егор Бероев, который сыграл командира экипажа в фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», стали хорошими приятелями после того, как кинодеятель много консультировался с летчиком по поводу авиации. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказал сам летчик.

«Мне 10 лет назад говорили, что я похож на Егора Бероева. И когда все это случилось, в одной телепередаче, когда речь зашла о съемках фильма, я сказал, что Бероев мог бы сыграть меня. После того как прошел кастинг, стало понятно, что он и будет меня играть. Мы с ним встретились, познакомились — у нас оказалось много общего», — поделился Юсупов.

По словам летчика, Бероев смотрел много видеоматериалов, изучал биографию Юсупова и общался с ним лично. «Мы обменялись телефонами, и в процессе съемок он у меня что-то спрашивал, особенно касаемо авиации. Эта правдивость жизни пилота — она играет для меня очень важную роль. С Егором очень подружились, до сих пор поддерживаем отношения», — рассказал Юсупов.

Ранее режиссер Сарик Андреасян заявил, что командира судна Дамира Юсупова, который посадил лайнер в кукурузном поле, сыграет актер Егор Бероев. Фильм о подвиге уральского летчика, который в августе 2019 года совершил аварийную посадку в кукурузном поле и спас 226 пассажиров и семь членов экипажа, выйдет в прокат 16 марта.