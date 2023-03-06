06 марта 2023

В ХМАО чиновница, выступившая против отставки мэра, заявила в полицию об угрозах

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудница пресс-службы администрации Мегиона получила угрозы после постов «Вконтакте» в поддержку мэра Фото:

В Мегионе начальник отдела администрации по работе со СМИ Наталья Кузьмичева сообщила, что получила угрозы после своей публикации в социальной сети «Вконтакте» в поддержку мэра города Олега Дейнеки, на отставке которого настаивает прокуратура. Чиновница сообщила корреспонденту URA.RU, что написала заявление в полицию.

«После моей публикации „Вконтакте“ в поддержку Дейнеки и против критики „Мега-парка“ я начала получать угрозы. Я решила обратиться в полицию и написала заявление», — прокомментировала Кузьмичева.

Чиновница заявила журналисту агентства, что писала пост в поддержку главы города искренне, без каких-либо указаний сверху. Скриншоты с угрожающими сообщениями и комментариями она также разместила на своей странице.

Публикации в поддержку Дейнеки выложили на своих личных страницах еще несколько приближенных к политическому истеблишменту Мегиона. Руслан Сафаров, руководитель АНО «Центр развития малой авиации и спортивно-патриотического воспитания „Кластер“», также опубликовал петицию в поддержку Дейнеки и раскритиковал его противников. «Все просто, увидел огромную волну хейта в сторону главы города. Проанализировав, понял, что это не очень справедливо. Наш глава сделал много для Мегиона», — пояснил свои действия Сафаров в переписке с корреспондентом URA.RU в мессенджере «Вконтакте».

Ранее URA.RU писало о публикации секретаря горкома КПРФ Мегиона Надии Камаловой. Коммунистка считает, что слушание дела об отставке мэра города Олега Дейнеки должно состояться после выхода его с больничного.

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В Мегионе начальник отдела администрации по работе со СМИ Наталья Кузьмичева сообщила, что получила угрозы после своей публикации в социальной сети «Вконтакте» в поддержку мэра города Олега Дейнеки, на отставке которого настаивает прокуратура. Чиновница сообщила корреспонденту URA.RU, что написала заявление в полицию. «После моей публикации „Вконтакте“ в поддержку Дейнеки и против критики „Мега-парка“ я начала получать угрозы. Я решила обратиться в полицию и написала заявление», — прокомментировала Кузьмичева. Чиновница заявила журналисту агентства, что писала пост в поддержку главы города искренне, без каких-либо указаний сверху. Скриншоты с угрожающими сообщениями и комментариями она также разместила на своей странице. Публикации в поддержку Дейнеки выложили на своих личных страницах еще несколько приближенных к политическому истеблишменту Мегиона. Руслан Сафаров, руководитель АНО «Центр развития малой авиации и спортивно-патриотического воспитания „Кластер“», также опубликовал петицию в поддержку Дейнеки и раскритиковал его противников. «Все просто, увидел огромную волну хейта в сторону главы города. Проанализировав, понял, что это не очень справедливо. Наш глава сделал много для Мегиона», — пояснил свои действия Сафаров в переписке с корреспондентом URA.RU в мессенджере «Вконтакте». Ранее URA.RU писало о публикации секретаря горкома КПРФ Мегиона Надии Камаловой. Коммунистка считает, что слушание дела об отставке мэра города Олега Дейнеки должно состояться после выхода его с больничного.
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