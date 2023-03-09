На очередном сервисе Яндекса произошел сбой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поисковые системы «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург , интернет, яндекс, поисковая система, поиск, yandex
Пользователи столкнулись с проблемами при заказе такси Фото:

Клиенты сервиса «Яндекс.Такси» столкнулись со сбоями в работе приложения. Также жалобы поступают и на работу поискового сервиса «Яндекса» и сервиса «Uber».

Пользователи приложения сталкиваются с одинаковой проблемой. Сервис сообщает об ошибке на сервере.

Ранее клиенты столкнулись с проблемами в приложениях «Яндекс.Доставка» и Delivery Club. Пользователи жаловались на отсутствие статуса заказа и возможности его отменить для возврата денежных средств.

Ошибка сервиса «Яндекс.Такси»
Фото:

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Клиенты сервиса «Яндекс.Такси» столкнулись со сбоями в работе приложения. Также жалобы поступают и на работу поискового сервиса «Яндекса» и сервиса «Uber». Пользователи приложения сталкиваются с одинаковой проблемой. Сервис сообщает об ошибке на сервере. Ранее клиенты столкнулись с проблемами в приложениях «Яндекс.Доставка» и Delivery Club. Пользователи жаловались на отсутствие статуса заказа и возможности его отменить для возврата денежных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...