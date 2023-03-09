Пользователи столкнулись с проблемами при заказе такси
Клиенты сервиса «Яндекс.Такси» столкнулись со сбоями в работе приложения. Также жалобы поступают и на работу поискового сервиса «Яндекса» и сервиса «Uber».
Пользователи приложения сталкиваются с одинаковой проблемой. Сервис сообщает об ошибке на сервере.
Ранее клиенты столкнулись с проблемами в приложениях «Яндекс.Доставка» и Delivery Club. Пользователи жаловались на отсутствие статуса заказа и возможности его отменить для возврата денежных средств.
Ошибка сервиса «Яндекс.Такси»
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