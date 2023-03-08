Клиенты «Яндекс.Еда» и Delivery Club пожаловались на сбои в работе

Сервисы доставок столкнулись с высокой нагрузкой
Пользователи сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club рассказали о проблемах в работе сервисов. Претензии клиентов связаны с отсутствием факта доставки.
«На линии высокая нагрузка», — ответили в компании «Яндекс.Еда». Клиенты сообщают о неопределенном статусе готовности заказа и невозможности его отмены для возврата денежных средств. Также появились жалобы на то, что обращения в службу поддержки остаются без ответа.
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