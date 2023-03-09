Челябинский губернатор обсудил с Хуснуллиным метротрамвай и реконструкцию трассы М5

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, текслер алексей
Текслер обсудил с Хуснуллиным перечень объектов инфраструктуры, на которые выделят деньги Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании у заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«На совещании обсуждался перечень объектов инфраструктуры Челябинской области, которым, в соответствии с поручением президента, будет предоставлено финансирование в 2023 году. Отдельно зампредседателя правительства и глава региона обсудили реализацию крупных региональных проектов — метротрамвая, межвузовского кампуса, а также продолжения реконструкции федеральной трассы М5 «Урал», — рассказали в пресс-службе челябинского губернатора.

В пресс-службе также уточнили, что речь идет об опережающем финансировании, в соответствии с поручением президента, которое он дал комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», руководителем которой является Текслер. Также челябинский губернатор рассказал о ходе выполнения нацпроектов и госпрограмм по направлениям, курируемым Маратом Хуснуллиным.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании у заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «На совещании обсуждался перечень объектов инфраструктуры Челябинской области, которым, в соответствии с поручением президента, будет предоставлено финансирование в 2023 году. Отдельно зампредседателя правительства и глава региона обсудили реализацию крупных региональных проектов — метротрамвая, межвузовского кампуса, а также продолжения реконструкции федеральной трассы М5 «Урал», — рассказали в пресс-службе челябинского губернатора. В пресс-службе также уточнили, что речь идет об опережающем финансировании, в соответствии с поручением президента, которое он дал комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», руководителем которой является Текслер. Также челябинский губернатор рассказал о ходе выполнения нацпроектов и госпрограмм по направлениям, курируемым Маратом Хуснуллиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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