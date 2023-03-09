Newsweek: успехи Путина в СВО заставляют нервничать американский истеблишмент

10 марта 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

Успехи России в конфликте с Украиной вызывают тревогу, заявил посол США Макфол Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Успехи президента России Владимира Путина в конфликте с Украиной вызывают серьезную тревогу, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Он вспомнил о недавних успехах России в районе Бахмута и заявил, что обеспокоенность вызывает дальнейшая способность Украины удерживать свои позиции в боях. «Военные успехи Путина вызывают опасения. Ситуация фактически застряла на несколько месяцев. И это заставляет меня нервничать. Я беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться», — передает слова Макфола Newsweek . Он отметил, что украинцы не хотят долгого конфликта, так как понимают, что могут закончиться солдаты, а также не останется поддержки со стороны Запада. В связи с этим Макфол сказал, что администрация президента США Джо Байдена должна больше помогать Украине. Ранее британская газета Financial Times заявила, что Украинская армия теряет бойцов по всему фронту из-за атак Вооруженных сил РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что складывается тяжелая обстановка на юге, севере, западе и востоке страны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал факт скорого перехода города под контроль российской армии, передает RT.

Успехи президента России Владимира Путина в конфликте с Украиной вызывают серьезную тревогу, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Он вспомнил о недавних успехах России в районе Бахмута и заявил, что обеспокоенность вызывает дальнейшая способность Украины удерживать свои позиции в боях. «Военные успехи Путина вызывают опасения. Ситуация фактически застряла на несколько месяцев. И это заставляет меня нервничать. Я беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться», — передает слова Макфола Newsweek. Он отметил, что украинцы не хотят долгого конфликта, так как понимают, что могут закончиться солдаты, а также не останется поддержки со стороны Запада. В связи с этим Макфол сказал, что администрация президента США Джо Байдена должна больше помогать Украине. Ранее британская газета Financial Times заявила, что Украинская армия теряет бойцов по всему фронту из-за атак Вооруженных сил РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что складывается тяжелая обстановка на юге, севере, западе и востоке страны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал факт скорого перехода города под контроль российской армии, передает RT.