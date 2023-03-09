09 марта 2023

Свердловчанин поцеловал чужую женщину и зарезал ее любовника

В Свердловской области осудят мужчину, убившего любовника подруги из-за ревности
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин пытался зарезать возлюбленную, но врачи спасли ей жизнь Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) мужчина поцеловал девушку знакомого, а затем зарезал соперника и попытался убить саму возлюбленную. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Между обвиняемым и сожителем хозяйки квартиры произошла ссора на почве ревности, так как обвиняемый попытался поцеловать в коридоре хозяйку квартиры. Из-за конфликта у обвиняемого возник умысел на причинение смерти потерпевшему», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что мужчина взял нож и около десяти раз ударил им сожителя подруги. Изрезанный свердловчанин не смог справиться с травмами и умер до приезда силовиков и медиков. Девушка хотела остановить убийцу и отобрать у него нож, но мужчина попытался зарезать и ее, после чего забрал сотовый телефон и сбежал. Врачам удалось спасти жизнь женщины.

Свердловчанина начнут судить по статьям об убийстве и краже. Прокуратура подготовила обвинительное заключение.

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В Первоуральске (Свердловская область) мужчина поцеловал девушку знакомого, а затем зарезал соперника и попытался убить саму возлюбленную. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Между обвиняемым и сожителем хозяйки квартиры произошла ссора на почве ревности, так как обвиняемый попытался поцеловать в коридоре хозяйку квартиры. Из-за конфликта у обвиняемого возник умысел на причинение смерти потерпевшему», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина взял нож и около десяти раз ударил им сожителя подруги. Изрезанный свердловчанин не смог справиться с травмами и умер до приезда силовиков и медиков. Девушка хотела остановить убийцу и отобрать у него нож, но мужчина попытался зарезать и ее, после чего забрал сотовый телефон и сбежал. Врачам удалось спасти жизнь женщины. Свердловчанина начнут судить по статьям об убийстве и краже. Прокуратура подготовила обвинительное заключение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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