Вице-мэр Екатеринбурга переиграл зама Куйвашева в борьбе за высокую должность

10 марта 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

У Рустама Галямова появился первый представитель в областной власти Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов переиграл замгубернатора Сергея Швиндта в борьбе за новую должность в правительстве. Вторым первым замминистра строительства станет подчиненный Галямова, замначальника Главархитектуры Григорий Сурганов. Сейчас он, по данным URA.RU, проходит проверку в УФСБ (обязательная процедура перед назначением). Хотя считается, что эту должность учредил именно Швиндт — чтобы вернуть влияние на стройки Екатеринбурга (министерство контролирует федеральное финансирование) в условиях, когда министр Михаил Волков, по мнению Швиндта, слишком подыгрывает Галямову. Кого именно продвигал Швиндт, источник не уточнил. Зато известно, что свой человек был и у Волкова. «Он сам кого-то собеседовал, но не смог продавить», — уточнил инсайдер. Теперь интересно, будет ли Галямов, получивший возможность время от времени напрямую говорить с губернатором Евгением Куйвашевым, продвигать Сурганова дальше. Бэкграунд у Сурганова загадочный: его то и дело связывают с авторитетными группами — «уралмашевской» и «центровой». Впрочем, подтверждений (даже косвенных) таких контактов нет. Сам Галямов в разговоре с URA.RU заявил, что переговоров по поводу Сурганова не вел, но не исключил, что тот перейдет в областную власть.

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов переиграл замгубернатора Сергея Швиндта в борьбе за новую должность в правительстве. Вторым первым замминистра строительства станет подчиненный Галямова, замначальника Главархитектуры Григорий Сурганов. Сейчас он, по данным URA.RU, проходит проверку в УФСБ (обязательная процедура перед назначением). Хотя считается, что эту должность учредил именно Швиндт — чтобы вернуть влияние на стройки Екатеринбурга (министерство контролирует федеральное финансирование) в условиях, когда министр Михаил Волков, по мнению Швиндта, слишком подыгрывает Галямову. Кого именно продвигал Швиндт, источник не уточнил. Зато известно, что свой человек был и у Волкова. «Он сам кого-то собеседовал, но не смог продавить», — уточнил инсайдер. Теперь интересно, будет ли Галямов, получивший возможность время от времени напрямую говорить с губернатором Евгением Куйвашевым, продвигать Сурганова дальше. Бэкграунд у Сурганова загадочный: его то и дело связывают с авторитетными группами — «уралмашевской» и «центровой». Впрочем, подтверждений (даже косвенных) таких контактов нет. Сам Галямов в разговоре с URA.RU заявил, что переговоров по поводу Сурганова не вел, но не исключил, что тот перейдет в областную власть.