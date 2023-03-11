11 марта 2023
10 марта 2023

Звезда «Уральских пельменей» раскритиковала элитный московский бутик. Видео

Актриса «Уральских пельменей» Илана Юрьева раскритиковала ЦУМ из-за проблем с доставкой
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Юмористический концерт «Дневниковый период» от «Уральских пельменей». Екатеринбург
Илана Юрьева пожаловалась на доставку из ЦУМа Фото:

Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева пожаловалась на проблемы с доставкой из филиала Центрального универмага Москвы (ЦУМ) в Санкт-Петербурге. Об этом Юрьева рассказала на своей странице в соцсети.

«Уважаемый ЦУМ, по вашей милости я не могу поздравить свою сестру с днем рождения, потому что я заказала сумку для нее у вас, которую ей не могут привезти <…> Неужели такой большой хороший магазин, как ЦУМ, я говорю непосредственно про ЦУМ Санкт-Петербурга — ДЛТ, не может наладить свою службу доставки», — рассказала Илана Юрьева на своей странице в соцсети.

По словам звезды «Уральских пельменей», ей сначала перенесли доставку сумки с 11 на 12 марта. Позднее Юрьевой сообщили, что заказ доставят не раньше 13 числа.

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Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева пожаловалась на проблемы с доставкой из филиала Центрального универмага Москвы (ЦУМ) в Санкт-Петербурге. Об этом Юрьева рассказала на своей странице в соцсети. «Уважаемый ЦУМ, по вашей милости я не могу поздравить свою сестру с днем рождения, потому что я заказала сумку для нее у вас, которую ей не могут привезти <…> Неужели такой большой хороший магазин, как ЦУМ, я говорю непосредственно про ЦУМ Санкт-Петербурга — ДЛТ, не может наладить свою службу доставки», — рассказала Илана Юрьева на своей странице в соцсети. По словам звезды «Уральских пельменей», ей сначала перенесли доставку сумки с 11 на 12 марта. Позднее Юрьевой сообщили, что заказ доставят не раньше 13 числа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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