В Челябинскую область вернутся снегопады. Скрин

13 марта 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Весна пока не вступила в полную фазу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область 14 марта вернутся снегопады. Согласно прогнозу сайта Realmeteo, вероятность снежных осадков составляет 100%. Осадки в виде снега и мокрого снега будут начнутся во вторник, 14 марта, и продлятся, примерно, до конца недели. К четвергу вероятность снежных буранов снизится до 10%. Скорость ветра всю неделю будет в районе четырех метров в секунду. Так что образование снежных метелей маловероятно. На прошлой неделе жители области страдали от смены погоды. Ночные заморозки сменялись дневными потеплениями. На дорогах из-за этого образовалась ледяная корка. Жителей предупредили об опасности, посоветовали быть аккуратней, обходить опасные участки. Скрин: сайт Realmeteo

В Челябинскую область 14 марта вернутся снегопады. Согласно прогнозу сайта Realmeteo, вероятность снежных осадков составляет 100%. Осадки в виде снега и мокрого снега будут начнутся во вторник, 14 марта, и продлятся, примерно, до конца недели. К четвергу вероятность снежных буранов снизится до 10%. Скорость ветра всю неделю будет в районе четырех метров в секунду. Так что образование снежных метелей маловероятно. На прошлой неделе жители области страдали от смены погоды. Ночные заморозки сменялись дневными потеплениями. На дорогах из-за этого образовалась ледяная корка. Жителей предупредили об опасности, посоветовали быть аккуратней, обходить опасные участки.