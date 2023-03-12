12 марта 2023
11 марта 2023

В Челябинскую область вернутся снегопады. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, пешеход, буран, погода, снегопад, климат
Весна пока не вступила в полную фазу Фото:

В Челябинскую область 14 марта вернутся снегопады. Согласно прогнозу сайта Realmeteo, вероятность снежных осадков составляет 100%.

Осадки в виде снега и мокрого снега будут начнутся во вторник, 14 марта, и продлятся, примерно, до конца недели. К четвергу вероятность снежных буранов снизится до 10%.

Скорость ветра всю неделю будет в районе четырех метров в секунду. Так что образование снежных метелей маловероятно.

На прошлой неделе жители области страдали от смены погоды. Ночные заморозки сменялись дневными потеплениями. На дорогах из-за этого образовалась ледяная корка. Жителей предупредили об опасности, посоветовали быть аккуратней, обходить опасные участки.

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В Челябинскую область 14 марта вернутся снегопады. Согласно прогнозу сайта Realmeteo, вероятность снежных осадков составляет 100%. Осадки в виде снега и мокрого снега будут начнутся во вторник, 14 марта, и продлятся, примерно, до конца недели. К четвергу вероятность снежных буранов снизится до 10%. Скорость ветра всю неделю будет в районе четырех метров в секунду. Так что образование снежных метелей маловероятно. На прошлой неделе жители области страдали от смены погоды. Ночные заморозки сменялись дневными потеплениями. На дорогах из-за этого образовалась ледяная корка. Жителей предупредили об опасности, посоветовали быть аккуратней, обходить опасные участки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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