В Челябинскую область 14 марта вернутся снегопады. Согласно прогнозу сайта Realmeteo, вероятность снежных осадков составляет 100%.
Осадки в виде снега и мокрого снега будут начнутся во вторник, 14 марта, и продлятся, примерно, до конца недели. К четвергу вероятность снежных буранов снизится до 10%.
Скорость ветра всю неделю будет в районе четырех метров в секунду. Так что образование снежных метелей маловероятно.
На прошлой неделе жители области страдали от смены погоды. Ночные заморозки сменялись дневными потеплениями. На дорогах из-за этого образовалась ледяная корка. Жителей предупредили об опасности, посоветовали быть аккуратней, обходить опасные участки.
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