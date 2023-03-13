В Екатеринбурге родители массово сдают ЕГЭ по русскому языку

13 марта 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Написание экзамена прошло в рамках акции «День сдачи ЕГЭ с родителями» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители будущих выпускников написали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. Мероприятие прошло в стенах гимназии № 35 в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места события. «Написание экзамена прошло в рамках акции „День сдачи ЕГЭ с родителями“. Считается, что акция поможет участникам на собственном примере понять психологическое состояние ребенка во время сдачи экзамена. А также поможет родителям осознать, насколько важна для детей их поддержка», — передает журналист агентства. По словам заместителя министра образования и молодежной политики Свердловской области Нины Журавлевой, данная акция проводится для того, чтобы познакомить родителей с процедурой сдачи ЕГЭ. «Это делается для того, чтобы родители познакомились с порядком поведения Единого государственного экзамена. Наша задача убедить родителей в том, что они являются опорой для детей в рамках подготовки сдачи ЕГЭ», — отметила Журавлева. Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Цель акции — познакомить общественность с экзаменационной процедурой. Свердловская область участвует в акции седьмой раз.

Родители будущих выпускников написали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. Мероприятие прошло в стенах гимназии № 35 в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места события. «Написание экзамена прошло в рамках акции „День сдачи ЕГЭ с родителями“. Считается, что акция поможет участникам на собственном примере понять психологическое состояние ребенка во время сдачи экзамена. А также поможет родителям осознать, насколько важна для детей их поддержка», — передает журналист агентства. По словам заместителя министра образования и молодежной политики Свердловской области Нины Журавлевой, данная акция проводится для того, чтобы познакомить родителей с процедурой сдачи ЕГЭ. «Это делается для того, чтобы родители познакомились с порядком поведения Единого государственного экзамена. Наша задача убедить родителей в том, что они являются опорой для детей в рамках подготовки сдачи ЕГЭ», — отметила Журавлева. Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Цель акции — познакомить общественность с экзаменационной процедурой. Свердловская область участвует в акции седьмой раз.