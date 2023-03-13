Полковник запаса дал прогноз, сколько продлится горячая фаза конфликта между РФ и Украиной

Полковник запаса Хатылев: горячая фаза конфликта между РФ и Украиной продлится 5-10 лет

14 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Против России развязана прокси-война Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Горячая фаза конфликта между Россией и Украиной может растянуться до 10 лет. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев. «Наступила пора угроз для Российской Федерации. Эти угрозы осуществляются как в террористическом плане, так и в плане применения оружия по нашей пограничной территории и дальше вглубь. Различные другие воздействия, против нас развязана прокси-война, идет применение химического оружия. Это целая цепь событий, которая будет происходить в ближайшее время. Я оцениваю [длительность этой фазы] в 5-10 лет», — сказал Сергей Хатылев. При этом сам конфликт, как отметил полковник запаса, может продлиться до 30 лет. «Нужно, чтобы выросло поколение тех людей, у которых мозги бы развернулись в другую сторону и встали на место. Поэтому делать какие-то прогнозы, что завтра это все прекратится, рано», — уточнил собеседник агентства. Ранее командир группы специального назначения Степан Лопатин (позывной «Злой») в беседе с URA.RU заявил, что спецоперация будет длиться до тех пор, пока люди на Украине не придут «в чувство» и не поймут, что бесполезно поддерживать погибающую страну и насаждение фашизма. Он также допустил, что СВО может продлиться несколько лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Горячая фаза конфликта между Россией и Украиной может растянуться до 10 лет. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев. «Наступила пора угроз для Российской Федерации. Эти угрозы осуществляются как в террористическом плане, так и в плане применения оружия по нашей пограничной территории и дальше вглубь. Различные другие воздействия, против нас развязана прокси-война, идет применение химического оружия. Это целая цепь событий, которая будет происходить в ближайшее время. Я оцениваю [длительность этой фазы] в 5-10 лет», — сказал Сергей Хатылев. При этом сам конфликт, как отметил полковник запаса, может продлиться до 30 лет. «Нужно, чтобы выросло поколение тех людей, у которых мозги бы развернулись в другую сторону и встали на место. Поэтому делать какие-то прогнозы, что завтра это все прекратится, рано», — уточнил собеседник агентства. Ранее командир группы специального назначения Степан Лопатин (позывной «Злой») в беседе с URA.RU заявил, что спецоперация будет длиться до тех пор, пока люди на Украине не придут «в чувство» и не поймут, что бесполезно поддерживать погибающую страну и насаждение фашизма. Он также допустил, что СВО может продлиться несколько лет.