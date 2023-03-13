Челябинских школьников обучат воевать на танках

Школьников будут учить управлять танком на современных компьютерных тренажерах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Челябинских школьников начнут учить управлять танками. Как сообщила 14 марта первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в социальных сетях, обучение начнется в сентябре, когда закончат ремонт военного центра «Авангард».

«Мы откроем его [центр] уже в сентябре: на этот год планируем завершить ремонт помещения. Закупили современное оборудование, в том числе шесть тренажеров управления танками», — написала Гехт в своем telegram-канале.

Она отметила, что открытие центра позволит увеличить количество детей, проходящих учебно-военные сборы. Проводить занятия для них будут педагоги областного центра дополнительного образования детей, военные, представители МЧС. На 2024 год запланировано открытие центров «Авангард» в Копейске и Магнитогорске, ведется работа по созданию центра в Троицке.

«Глаза у них [у детей] горят, и видно, что им интересно работать с наставниками. Думаю, для них фраза „есть такая профессия — родину защищать“ будет не какой-то абстрактной цитатой, а одним из ключевых жизненных ориентиров, которым руководствовались наши деды и прадеды», — подытожила первый замгубернатора.

Ранее при участии региональных властей на базе 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии в Чебаркуле был развернут полевой лагерь для мобилизованных и добровольцев. Там военные проходили боевое слаживание перед отправкой в зону СВО.