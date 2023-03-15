Мэр Екатеринбурга забирает у спикера думы контроль над крупным районом

Алексей Орлов (на фото) не видит Игоря Володина главой следующего созыва думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попытается забрать у спикера думы Игоря Володина (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова) контроль над его вотчиной — Орджоникидзевским районом. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с содержанием встречи Орлова с губернатором Евгением Куйвашевым.

На ней, как сообщало агентство, Орлов презентовал свое видение кампании в каждом из 25 одномандатных округов. Их границы гордума должна будет утвердить после поправок в Устав.

Сейчас — при действующей нарезке — Володин контролирует два округа в Орджоникидзевском. А местную администрацию возглавляет его товарищ Роман Кравченко (который, впрочем, дистанцируется от политических интриг). Уралмашевцы контролируют один округ. А четвертый округ, смежный с Кировским районом, вакантен.

Если дума примет новый Устав, округов в районе будет пять. Володин пойдет по округу №18, в округе №17 он поддержит экс-депутата Эдуарда Мансурова («Четырехсотые»), а в округе №16 — скорее всего, Кристину Якушеву, жену депутата заксо Владимира Смирнова. Из округа №19 Володин попытается выбить своего оппонента Алексея Вихарева — лидера уралмашевцев в думе. И попытается поставить своего человека на новый округ №20.

Володина Орлов планирует сохранить (но не спикером). Однако планирует сохранить и Вихарева. В округа №16 и №17 мэр подобрал кандидатов, равноудаленных от уралмашевцев и Володина. Судьба нового округа №20 неизвестна. Говорят, изначально Орлов был готов подыграть «Уралмашу» и поддержать там друга Вихарева, депутата Дмитрия Николаева (ЛДПР). Но после встречи с Куйвашевым «что-то поменялось», знает источник.

В разговоре с URA.RU Володин заявил: «Мне об этом [планах Орлова на Орджоникидзевский район] ничего не известно. Поэтому комментировать нечего».