Мэр Екатеринбурга запустил отставку спикера думы

10 марта 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (слева) не видит Игоря Володина председателем следующего созыва Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запустил отставку спикера думы Игоря Володина. В поправках в Устав города, подготовленных администрацией, есть не только изменение схемы выборов (увеличение количества округов с 18 до 25), но и слово «заместители», предполагающее, что в думе будет не один вице-спикер, как сейчас, а два, три или больше. Проект документа размещен на сайте думы. «Председатель городской думы, заместители председателя городской думы являются должностными лицами местного самоуправления. Председатель городской думы и один из заместителей председателя городской думы, определяемый решением городской думы, исполняют свои обязанности на постоянной основе», — говорится в нем. Источник URA.RU убежден, что второй вице-спикер может появиться сразу после того, как дума проголосует за поправки. И этого человека Орлов будет аккуратно продвигать в кресло председателя нового созыва. Он сформируется после сентябрьских выборов. Володина (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова), как известно, Орлов спикером не видит. Статья по теме Битва за контроль над Екатеринбургом развернется в шести районах По словам второго источника, второй вице-спикер в думе в обозримом будущем не появится. Предлагая эту должность, Орлов якобы просто страхуется: вдруг следующий созыв в какой-то момент выйдет из-под его контроля, и потребуется ввести в руководство нового — своего — человека. Такой же финт в свое время пытался провернуть предшественник Орлова Александр Высокинский — как раз в разгар войны с Володиным. Но не вышло. Володин и его единственный зам Виктор Тестов («Таганский ряд») — не враг мэрии — сопротивляются, так как пока не понимают до конца, где подвох. Третий источник URA.RU допустил, что споры вокруг этого пункта могут привести к блокированию думой всего проекта поправок, чрезвычайно важного для Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова, отвечающего за политическую стабильность. Сам Игорь Володин от комментариев пока воздерживается, поскольку документ только-только поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запустил отставку спикера думы Игоря Володина. В поправках в Устав города, подготовленных администрацией, есть не только изменение схемы выборов (увеличение количества округов с 18 до 25), но и слово «заместители», предполагающее, что в думе будет не один вице-спикер, как сейчас, а два, три или больше. Проект документа размещен на сайте думы. «Председатель городской думы, заместители председателя городской думы являются должностными лицами местного самоуправления. Председатель городской думы и один из заместителей председателя городской думы, определяемый решением городской думы, исполняют свои обязанности на постоянной основе», — говорится в нем. Источник URA.RU убежден, что второй вице-спикер может появиться сразу после того, как дума проголосует за поправки. И этого человека Орлов будет аккуратно продвигать в кресло председателя нового созыва. Он сформируется после сентябрьских выборов. Володина (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова), как известно, Орлов спикером не видит. По словам второго источника, второй вице-спикер в думе в обозримом будущем не появится. Предлагая эту должность, Орлов якобы просто страхуется: вдруг следующий созыв в какой-то момент выйдет из-под его контроля, и потребуется ввести в руководство нового — своего — человека. Такой же финт в свое время пытался провернуть предшественник Орлова Александр Высокинский — как раз в разгар войны с Володиным. Но не вышло. Володин и его единственный зам Виктор Тестов («Таганский ряд») — не враг мэрии — сопротивляются, так как пока не понимают до конца, где подвох. Третий источник URA.RU допустил, что споры вокруг этого пункта могут привести к блокированию думой всего проекта поправок, чрезвычайно важного для Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова, отвечающего за политическую стабильность. Сам Игорь Володин от комментариев пока воздерживается, поскольку документ только-только поступил.