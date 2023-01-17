Юрист Крохин рассказал, как получить компенсацию за холод в квартире

Юрист Крохин: УК грозит штраф до 200 тысяч за холодные батареи

18 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Перерасчет можно получить, если возникла проблема с внутридомовой системой отопления, напомнил Константин Крохин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы получить перерасчет или компенсацию за холод в квартире из-за внутридомовых проблем с отоплением, нужно обратиться в жилищную инспекцию или управляющую компанию (УК) для проведения проверки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин. «С точки зрения законодательства, каждое жилое помещение должно быть подготовлено к зимней эксплуатации. Это требование по отношению к управляющей организации. Паспорт готовности принимается жилищной инспекцией. Если в ходе зимней эксплуатации выясняется, что не в порядке внутридомовая система отопления, то проводится проверка. Она может быть инициирована по жалобе гражданина в жилищную инспекцию или управляющую компанию. Специалисты УК заходят в квартиру и выясняют. По результатам такого обращения должен быть составлен акт», — объяснил Константин Крохин. По словам юриста, управляющая компания должна подтвердить, что причиной низкой температуры являются не индивидуальные особенности квартиры. «Во-первых, делается замер температуры. У нас в жилых помещениях она составляет от +18 до +22 градусов. Это норма. Исследуется отопительная система, осматриваются все трубопроводы в квартире, не было ли несанкционированной врезки, какого-то расширения батарей (вместо 1 секции установлено 3), переустройства или, допустим, выноса отопления на балконы, в лоджии. Если все хорошо, запрашивается температурный график. Если у УК все в порядке, трубопроводы в порядке, отопительные приборы в порядке, остается третья причина — это тепловой контур в квартире. То есть у людей могут быть окна плохо изолированы. И по этой причине они не держат тепло. С помощью тепловизоров обследуется фасад, стена, окна и так далее», — пояснил Крохин. Собеседник агентства добавил, что в случае вины управляющей компании, делается перерасчет. «Если это управляющая организация, она должна сделать перерасчет и вернуть деньги. Если УК добровольно это не делает, то человек может обратиться в жилищную инспекцию. Та выдает обязательное к исполнению предписание. Неисполнение в установленный в нем срок грозит штрафов. От 40 до 200 тысяч рублей. Два административных штрафа в течение года могут привести к отзыву лицензии. Также человек может подать в суд и потребовать возмещения морального вреда», — подытожил он. Ранее на холод в общежитии жаловались студенты нижнетагильского педагогического колледжа №1 (Свердловская область). На время заморозков им приходилось ездить домой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы получить перерасчет или компенсацию за холод в квартире из-за внутридомовых проблем с отоплением, нужно обратиться в жилищную инспекцию или управляющую компанию (УК) для проведения проверки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин. «С точки зрения законодательства, каждое жилое помещение должно быть подготовлено к зимней эксплуатации. Это требование по отношению к управляющей организации. Паспорт готовности принимается жилищной инспекцией. Если в ходе зимней эксплуатации выясняется, что не в порядке внутридомовая система отопления, то проводится проверка. Она может быть инициирована по жалобе гражданина в жилищную инспекцию или управляющую компанию. Специалисты УК заходят в квартиру и выясняют. По результатам такого обращения должен быть составлен акт», — объяснил Константин Крохин. По словам юриста, управляющая компания должна подтвердить, что причиной низкой температуры являются не индивидуальные особенности квартиры. «Во-первых, делается замер температуры. У нас в жилых помещениях она составляет от +18 до +22 градусов. Это норма. Исследуется отопительная система, осматриваются все трубопроводы в квартире, не было ли несанкционированной врезки, какого-то расширения батарей (вместо 1 секции установлено 3), переустройства или, допустим, выноса отопления на балконы, в лоджии. Если все хорошо, запрашивается температурный график. Если у УК все в порядке, трубопроводы в порядке, отопительные приборы в порядке, остается третья причина — это тепловой контур в квартире. То есть у людей могут быть окна плохо изолированы. И по этой причине они не держат тепло. С помощью тепловизоров обследуется фасад, стена, окна и так далее», — пояснил Крохин. Собеседник агентства добавил, что в случае вины управляющей компании, делается перерасчет. «Если это управляющая организация, она должна сделать перерасчет и вернуть деньги. Если УК добровольно это не делает, то человек может обратиться в жилищную инспекцию. Та выдает обязательное к исполнению предписание. Неисполнение в установленный в нем срок грозит штрафов. От 40 до 200 тысяч рублей. Два административных штрафа в течение года могут привести к отзыву лицензии. Также человек может подать в суд и потребовать возмещения морального вреда», — подытожил он. Ранее на холод в общежитии жаловались студенты нижнетагильского педагогического колледжа №1 (Свердловская область). На время заморозков им приходилось ездить домой.