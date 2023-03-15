В Перми пройдет фестиваль разврата с оргией и связыванием

16 марта 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Практика шибари — не единственное развлечение вечера Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермяков приглашают встретить весну на Kinky Party — вечеринке, наполненной сексуальными практиками (18+). В программе кроме музыки заявлены массажная оргия, связывание и другие «горячие игры». «Массажная оргия и лежачий танцпол; чилл-аут для отдыха, поцелуев и горячих игр; откровенные БДСМ экшны; чувственные практики — эротический массаж, шибари, флагеляция, ваксплей, электроплей, энергооргазмы», — сообщается в анонсе вечеринки, распространяемом в социальных сетях. Гостям организаторы обещают безопасность и комфорт. Попасть на мероприятие можно только по предварительной записи и за деньги. С пары устроители возьмут десять тысяч рублей, с одного мужчины — восемь, а с женщины четыре тысячи. Ранее URA.RU рассказывало, как скандал вызвал пермский БДСМ-фестиваль «Бесконечное лето». Его противники обращались к губернатору Дмитрию Махонину, а депутат Госдумы Виталий Милонов обещал сорвать мероприятие и предложил отправить его участников на территорию спецоперации.

Пермяков приглашают встретить весну на Kinky Party — вечеринке, наполненной сексуальными практиками (18+). В программе кроме музыки заявлены массажная оргия, связывание и другие «горячие игры». «Массажная оргия и лежачий танцпол; чилл-аут для отдыха, поцелуев и горячих игр; откровенные БДСМ экшны; чувственные практики — эротический массаж, шибари, флагеляция, ваксплей, электроплей, энергооргазмы», — сообщается в анонсе вечеринки, распространяемом в социальных сетях. Гостям организаторы обещают безопасность и комфорт. Попасть на мероприятие можно только по предварительной записи и за деньги. С пары устроители возьмут десять тысяч рублей, с одного мужчины — восемь, а с женщины четыре тысячи. Ранее URA.RU рассказывало, как скандал вызвал пермский БДСМ-фестиваль «Бесконечное лето». Его противники обращались к губернатору Дмитрию Махонину, а депутат Госдумы Виталий Милонов обещал сорвать мероприятие и предложил отправить его участников на территорию спецоперации.