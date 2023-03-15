15 марта 2023

В Перми пройдет фестиваль разврата с оргией и связыванием

© Служба новостей «URA.RU»
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Мушег, Shibari, связывание. Тюмень, шибари, связывание
Практика шибари — не единственное развлечение вечера Фото:

Пермяков приглашают встретить весну на Kinky Party — вечеринке, наполненной сексуальными практиками (18+). В программе кроме музыки заявлены массажная оргия, связывание и другие «горячие игры».

«Массажная оргия и лежачий танцпол; чилл-аут для отдыха, поцелуев и горячих игр; откровенные БДСМ экшны; чувственные практики — эротический массаж, шибари, флагеляция, ваксплей, электроплей, энергооргазмы», — сообщается в анонсе вечеринки, распространяемом в социальных сетях. Гостям организаторы обещают безопасность и комфорт.

Попасть на мероприятие можно только по предварительной записи и за деньги. С пары устроители возьмут десять тысяч рублей, с одного мужчины — восемь, а с женщины четыре тысячи.

Ранее URA.RU рассказывало, как скандал вызвал пермский БДСМ-фестиваль «Бесконечное лето». Его противники обращались к губернатору Дмитрию Махонину, а депутат Госдумы Виталий Милонов обещал сорвать мероприятие и предложил отправить его участников на территорию спецоперации.

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Пермяков приглашают встретить весну на Kinky Party — вечеринке, наполненной сексуальными практиками (18+). В программе кроме музыки заявлены массажная оргия, связывание и другие «горячие игры». «Массажная оргия и лежачий танцпол; чилл-аут для отдыха, поцелуев и горячих игр; откровенные БДСМ экшны; чувственные практики — эротический массаж, шибари, флагеляция, ваксплей, электроплей, энергооргазмы», — сообщается в анонсе вечеринки, распространяемом в социальных сетях. Гостям организаторы обещают безопасность и комфорт. Попасть на мероприятие можно только по предварительной записи и за деньги. С пары устроители возьмут десять тысяч рублей, с одного мужчины — восемь, а с женщины четыре тысячи. Ранее URA.RU рассказывало, как скандал вызвал пермский БДСМ-фестиваль «Бесконечное лето». Его противники обращались к губернатору Дмитрию Махонину, а депутат Госдумы Виталий Милонов обещал сорвать мероприятие и предложил отправить его участников на территорию спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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