В Перми пройдет фестиваль разврата с оргией и связыванием

Пермяков приглашают встретить весну на Kinky Party — вечеринке, наполненной сексуальными практиками (18+). В программе кроме музыки заявлены массажная оргия, связывание и другие «горячие игры».
«Массажная оргия и лежачий танцпол; чилл-аут для отдыха, поцелуев и горячих игр; откровенные БДСМ экшны; чувственные практики — эротический массаж, шибари, флагеляция, ваксплей, электроплей, энергооргазмы», — сообщается в анонсе вечеринки, распространяемом в социальных сетях. Гостям организаторы обещают безопасность и комфорт.
Попасть на мероприятие можно только по предварительной записи и за деньги. С пары устроители возьмут десять тысяч рублей, с одного мужчины — восемь, а с женщины четыре тысячи.
Ранее URA.RU рассказывало, как скандал вызвал пермский БДСМ-фестиваль «Бесконечное лето». Его противники обращались к губернатору Дмитрию Махонину, а депутат Госдумы Виталий Милонов обещал сорвать мероприятие и предложил отправить его участников на территорию спецоперации.
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