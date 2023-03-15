15 марта 2023

Снег, упавший с крыши, превратил автомобиль пермяка в кабриолет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, машины, парковка, зима
Автомобиль был припаркован возле здания Фото:

В Перми снег упал с крыши здания и превратил припаркованный рядом автомобиль в «кабриолет», проломив крышу машины. Видео случившегося было опубликовано в telegram-«Плохие новости Пермь».

«Если вы забудете о крыше, то она о вас никогда. Снег упал и получился кабриолет», — говорит автор ролика за кадром видеозаписи.

В результате схода снега и льда с крыши, у автомобиля Lada Vesta полностью смята крыши и разбиты лобовое и заднее стекла. Также у машины поврежден багажник.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Перми снег упал с крыши здания и превратил припаркованный рядом автомобиль в «кабриолет», проломив крышу машины. Видео случившегося было опубликовано в telegram-«Плохие новости Пермь». «Если вы забудете о крыше, то она о вас никогда. Снег упал и получился кабриолет», — говорит автор ролика за кадром видеозаписи. В результате схода снега и льда с крыши, у автомобиля Lada Vesta полностью смята крыши и разбиты лобовое и заднее стекла. Также у машины поврежден багажник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...