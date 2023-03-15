Снег, упавший с крыши, превратил автомобиль пермяка в кабриолет. Видео

16 марта 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Автомобиль был припаркован возле здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми снег упал с крыши здания и превратил припаркованный рядом автомобиль в «кабриолет», проломив крышу машины. Видео случившегося было опубликовано в telegram-«Плохие новости Пермь». «Если вы забудете о крыше, то она о вас никогда. Снег упал и получился кабриолет», — говорит автор ролика за кадром видеозаписи. В результате схода снега и льда с крыши, у автомобиля Lada Vesta полностью смята крыши и разбиты лобовое и заднее стекла. Также у машины поврежден багажник.

В Перми снег упал с крыши здания и превратил припаркованный рядом автомобиль в «кабриолет», проломив крышу машины. Видео случившегося было опубликовано в telegram-«Плохие новости Пермь». «Если вы забудете о крыше, то она о вас никогда. Снег упал и получился кабриолет», — говорит автор ролика за кадром видеозаписи. В результате схода снега и льда с крыши, у автомобиля Lada Vesta полностью смята крыши и разбиты лобовое и заднее стекла. Также у машины поврежден багажник.