Автомобиль был припаркован возле здания
В Перми снег упал с крыши здания и превратил припаркованный рядом автомобиль в «кабриолет», проломив крышу машины. Видео случившегося было опубликовано в telegram-«Плохие новости Пермь».
«Если вы забудете о крыше, то она о вас никогда. Снег упал и получился кабриолет», — говорит автор ролика за кадром видеозаписи.
В результате схода снега и льда с крыши, у автомобиля Lada Vesta полностью смята крыши и разбиты лобовое и заднее стекла. Также у машины поврежден багажник.
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