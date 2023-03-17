Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к летнему сезону

Автоэксперт Едрышов: перед летом в машине следует проверить систему охлаждения двигателя

18 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Россиянам следует проверить систему охлаждения двигателя перед высокими положительными температурами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перед началом летнего сезона россиянам следует проверить систему охлаждения двигателя и посмотреть на состояние антифриза. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель общественного центра «Автомобилист», автоэксперт Максим Едрышов. «Обычно это все-таки менее трудоемкая процедура, чем подготовка к зимнему сезону, но стоит проверить систему охлаждения двигателя, потому что положительные температуры начинаются. Мало ли что-то там засорилось. Если автомобилю больше пяти лет и никогда не мыли радиатор, то не мешало бы помыть. Да и вообще посмотреть на состояние антифриза», — сказал Максим Едрышов. Кроме того, отметил автоэксперт, не лишним будет проверить состояние аккумулятора. «При жаре самая большая нагрузка идет на систему охлаждения. Естественно, проверить, работает ли кондиционер для того, чтобы поездки были комфортными. Если летние температуры будут достаточно большими, то важно, чтобы аккумулятор тоже был в норме, так как на него влияет не очень хорошо не только холод, но и жара», — уточнил собеседник агентства.

Перед началом летнего сезона россиянам следует проверить систему охлаждения двигателя и посмотреть на состояние антифриза. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель общественного центра «Автомобилист», автоэксперт Максим Едрышов. «Обычно это все-таки менее трудоемкая процедура, чем подготовка к зимнему сезону, но стоит проверить систему охлаждения двигателя, потому что положительные температуры начинаются. Мало ли что-то там засорилось. Если автомобилю больше пяти лет и никогда не мыли радиатор, то не мешало бы помыть. Да и вообще посмотреть на состояние антифриза», — сказал Максим Едрышов. Кроме того, отметил автоэксперт, не лишним будет проверить состояние аккумулятора. «При жаре самая большая нагрузка идет на систему охлаждения. Естественно, проверить, работает ли кондиционер для того, чтобы поездки были комфортными. Если летние температуры будут достаточно большими, то важно, чтобы аккумулятор тоже был в норме, так как на него влияет не очень хорошо не только холод, но и жара», — уточнил собеседник агентства.