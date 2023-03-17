Поступающим на контракт в челябинскую военную часть обещают 195 тысяч рублей

17 марта 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

В объявлении сказано, что набор не связан со спецоперацией Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поступающим на контракт в челябинскую военную часть обещают 195 тысяч рублей. Информацию об этом распространяют официальные паблики в соцсетях. «ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ. ТРЕХГОРНЫЙ В/Ч 3442 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ВНИМАНИЕ! Набор на военную службу не связан со СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ. Требования к кандидату: 11 классов + служба в армии; среднее профессиональное образование либо высшее (без службы в армии). Единовременная выплата гражданам, поступающим на военную службу по контракту в размере 195 тысяч рублей», — сообщает паблик «Служба по контракту Уральский округ» соцсети ВКонтакте. В объявлении сказано, что кандидатуры ранее уволенных по несоблюдению условий контракта не рассматривают. Также не рассматриваются граждане, имеющие судимость либо лишенные когда-либо водительского удостоверения. Ранее сообщалось,что в Челябинске идет набор кандидатов в отряды спецназа. Претендентам обещают денежное довольствие в размере от 55 тысяч рублей, отпуск 30 дней, служебное жилье, возможность купить свое жилье по военной ипотеке, страхование жизни и здоровья, и другие преференции.

Поступающим на контракт в челябинскую военную часть обещают 195 тысяч рублей. Информацию об этом распространяют официальные паблики в соцсетях. «ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ. ТРЕХГОРНЫЙ В/Ч 3442 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ВНИМАНИЕ! Набор на военную службу не связан со СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ. Требования к кандидату: 11 классов + служба в армии; среднее профессиональное образование либо высшее (без службы в армии). Единовременная выплата гражданам, поступающим на военную службу по контракту в размере 195 тысяч рублей», — сообщает паблик «Служба по контракту Уральский округ» соцсети ВКонтакте. В объявлении сказано, что кандидатуры ранее уволенных по несоблюдению условий контракта не рассматривают. Также не рассматриваются граждане, имеющие судимость либо лишенные когда-либо водительского удостоверения. Ранее сообщалось,что в Челябинске идет набор кандидатов в отряды спецназа. Претендентам обещают денежное довольствие в размере от 55 тысяч рублей, отпуск 30 дней, служебное жилье, возможность купить свое жилье по военной ипотеке, страхование жизни и здоровья, и другие преференции.