Поступающим на контракт в челябинскую военную часть обещают 195 тысяч рублей

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Проводы контрактников. Тюмень , военные, служба по контракту, солдат, контрактники
В объявлении сказано, что набор не связан со спецоперацией Фото:

Поступающим на контракт в челябинскую военную часть обещают 195 тысяч рублей. Информацию об этом распространяют официальные паблики в соцсетях.

«ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ. ТРЕХГОРНЫЙ В/Ч 3442 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ВНИМАНИЕ! Набор на военную службу не связан со СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ. Требования к кандидату: 11 классов + служба в армии; среднее профессиональное образование либо высшее (без службы в армии). Единовременная выплата гражданам, поступающим на военную службу по контракту в размере 195 тысяч рублей», — сообщает паблик «Служба по контракту Уральский округ» соцсети ВКонтакте.

В объявлении сказано, что кандидатуры ранее уволенных по несоблюдению условий контракта не рассматривают. Также не рассматриваются граждане, имеющие судимость либо лишенные когда-либо водительского удостоверения.

Ранее сообщалось,что в Челябинске идет набор кандидатов в отряды спецназа. Претендентам обещают денежное довольствие в размере от 55 тысяч рублей, отпуск 30 дней, служебное жилье, возможность купить свое жилье по военной ипотеке, страхование жизни и здоровья, и другие преференции.

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Поступающим на контракт в челябинскую военную часть обещают 195 тысяч рублей. Информацию об этом распространяют официальные паблики в соцсетях. «ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ. ТРЕХГОРНЫЙ В/Ч 3442 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ВНИМАНИЕ! Набор на военную службу не связан со СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ. Требования к кандидату: 11 классов + служба в армии; среднее профессиональное образование либо высшее (без службы в армии). Единовременная выплата гражданам, поступающим на военную службу по контракту в размере 195 тысяч рублей», — сообщает паблик «Служба по контракту Уральский округ» соцсети ВКонтакте. В объявлении сказано, что кандидатуры ранее уволенных по несоблюдению условий контракта не рассматривают. Также не рассматриваются граждане, имеющие судимость либо лишенные когда-либо водительского удостоверения. Ранее сообщалось,что в Челябинске идет набор кандидатов в отряды спецназа. Претендентам обещают денежное довольствие в размере от 55 тысяч рублей, отпуск 30 дней, служебное жилье, возможность купить свое жилье по военной ипотеке, страхование жизни и здоровья, и другие преференции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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