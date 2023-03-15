В Челябинске набирают кандидатов в отряды спецназа

Собеседование для желающих попасть в спецназ пройдет в Челябинске 20 марта Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

В Челябинске 20 марта пройдет собеседование для кандидатов на контрактную службу в отрядах специального назначения. Об этом сообщается в паблике «Спецназ Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник с 9 до 11 будет организовано собеседование для желающих проходить службу по контракту в отряде специального назначения. На собеседовании расскажут о порядке устройства на службу и особенностях ее прохождения», — говорится в сообщении в соцсети.

Собеседование пройдет в Челябинске на улице Блюхера, 99. При себе соискателей просят иметь паспорт и военный билет. В паблике уточняется, что бойцам спецназа положено денежное довольствие в размере от 55 тысяч рублей, отпуск 30 дней, служебное жилье, военная ипотека, страхование жизни и здоровья, а также другие преференции.

Ранее челябинцев приглашали служить по контракту в чеченском спецназе. Чтобы попасть в спецназ кандидаты должны обладать хорошими физическими данными. В частости, подтягиваться на перекладине не менее 11 раз, пробегать стометровку за 14,8 секунды, километр — за 3 минуты 45 секунд.