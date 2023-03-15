15 марта 2023

В Челябинске набирают кандидатов в отряды спецназа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, десант, разведчик, спецназ, stock, сбойка
Собеседование для желающих попасть в спецназ пройдет в Челябинске 20 марта Фото:

В Челябинске 20 марта пройдет собеседование для кандидатов на контрактную службу в отрядах специального назначения. Об этом сообщается в паблике «Спецназ Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник с 9 до 11 будет организовано собеседование для желающих проходить службу по контракту в отряде специального назначения. На собеседовании расскажут о порядке устройства на службу и особенностях ее прохождения», — говорится в сообщении в соцсети.

Собеседование пройдет в Челябинске на улице Блюхера, 99. При себе соискателей просят иметь паспорт и военный билет. В паблике уточняется, что бойцам спецназа положено денежное довольствие в размере от 55 тысяч рублей, отпуск 30 дней, служебное жилье, военная ипотека, страхование жизни и здоровья, а также другие преференции.

Ранее челябинцев приглашали служить по контракту в чеченском спецназе. Чтобы попасть в спецназ кандидаты должны обладать хорошими физическими данными. В частости, подтягиваться на перекладине не менее 11 раз, пробегать стометровку за 14,8 секунды, километр — за 3 минуты 45 секунд.

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В Челябинске 20 марта пройдет собеседование для кандидатов на контрактную службу в отрядах специального назначения. Об этом сообщается в паблике «Спецназ Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». «В понедельник с 9 до 11 будет организовано собеседование для желающих проходить службу по контракту в отряде специального назначения. На собеседовании расскажут о порядке устройства на службу и особенностях ее прохождения», — говорится в сообщении в соцсети. Собеседование пройдет в Челябинске на улице Блюхера, 99. При себе соискателей просят иметь паспорт и военный билет. В паблике уточняется, что бойцам спецназа положено денежное довольствие в размере от 55 тысяч рублей, отпуск 30 дней, служебное жилье, военная ипотека, страхование жизни и здоровья, а также другие преференции. Ранее челябинцев приглашали служить по контракту в чеченском спецназе. Чтобы попасть в спецназ кандидаты должны обладать хорошими физическими данными. В частости, подтягиваться на перекладине не менее 11 раз, пробегать стометровку за 14,8 секунды, километр — за 3 минуты 45 секунд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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