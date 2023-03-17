17 марта 2023

В Екатеринбург прилетит вице-премьер Армении

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, заседание, папка
Вице-премьер Армении Мгер Григорян хочет прилететь в Екатеринбург на «Иннопром-2023» Фото:

В Екатеринбург на выставку «Иннопром-2023» собирается прилететь вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. Об этом сообщили в соцсетях.

«Предварительно, Мгер Григорян пообещал приехать в Екатеринбург. Он хочет посетить выставку «Иннопром-2023», — говорится в посте telegram-канала «Международные связи Екатеринбурга», который ведет вице-мэр Марина Фадеева.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 17 марта встречался с Мгером Григоряном в Ереване (столица Армении), сообщается на официальном сайте правительства Армении. В ходе встречи Орлов и Григорян обсудили вопросы, касающиеся межрегионального децентрализованного взаимодействия, а также развития экономических и научно-технических отношений.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в правительство Армении. На момент публикации новости ответ не получен.

Промышленная выставка «Иннопром» состоится 10—13 июля. Главной темой мероприятия станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». Ожидается, что на «Иннопроме» будет 35 тысяч участников.

Встреча Орлова и Григоряна состоялась 17 марта в Ереване
Фото:

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В Екатеринбург на выставку «Иннопром-2023» собирается прилететь вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. Об этом сообщили в соцсетях. «Предварительно, Мгер Григорян пообещал приехать в Екатеринбург. Он хочет посетить выставку «Иннопром-2023», — говорится в посте telegram-канала «Международные связи Екатеринбурга», который ведет вице-мэр Марина Фадеева. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 17 марта встречался с Мгером Григоряном в Ереване (столица Армении), сообщается на официальном сайте правительства Армении. В ходе встречи Орлов и Григорян обсудили вопросы, касающиеся межрегионального децентрализованного взаимодействия, а также развития экономических и научно-технических отношений. Корреспондент URA.RU отправил запрос в правительство Армении. На момент публикации новости ответ не получен. Промышленная выставка «Иннопром» состоится 10—13 июля. Главной темой мероприятия станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». Ожидается, что на «Иннопроме» будет 35 тысяч участников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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