В Екатеринбург прилетит вице-премьер Армении

18 марта 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Армении Мгер Григорян хочет прилететь в Екатеринбург на «Иннопром-2023» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбург на выставку «Иннопром-2023» собирается прилететь вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. Об этом сообщили в соцсетях. «Предварительно, Мгер Григорян пообещал приехать в Екатеринбург. Он хочет посетить выставку «Иннопром-2023», — говорится в посте telegram-канала «Международные связи Екатеринбурга», который ведет вице-мэр Марина Фадеева. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 17 марта встречался с Мгером Григоряном в Ереване (столица Армении), сообщается на официальном сайте правительства Армении. В ходе встречи Орлов и Григорян обсудили вопросы, касающиеся межрегионального децентрализованного взаимодействия, а также развития экономических и научно-технических отношений. Корреспондент URA.RU отправил запрос в правительство Армении. На момент публикации новости ответ не получен. Промышленная выставка «Иннопром» состоится 10—13 июля. Главной темой мероприятия станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». Ожидается, что на «Иннопроме» будет 35 тысяч участников. Встреча Орлова и Григоряна состоялась 17 марта в Ереване Фото: telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга»

В Екатеринбург на выставку «Иннопром-2023» собирается прилететь вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. Об этом сообщили в соцсетях. «Предварительно, Мгер Григорян пообещал приехать в Екатеринбург. Он хочет посетить выставку «Иннопром-2023», — говорится в посте telegram-канала «Международные связи Екатеринбурга», который ведет вице-мэр Марина Фадеева. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 17 марта встречался с Мгером Григоряном в Ереване (столица Армении), сообщается на официальном сайте правительства Армении. В ходе встречи Орлов и Григорян обсудили вопросы, касающиеся межрегионального децентрализованного взаимодействия, а также развития экономических и научно-технических отношений. Корреспондент URA.RU отправил запрос в правительство Армении. На момент публикации новости ответ не получен. Промышленная выставка «Иннопром» состоится 10—13 июля. Главной темой мероприятия станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». Ожидается, что на «Иннопроме» будет 35 тысяч участников.