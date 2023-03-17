В Екатеринбург прилетит вице-премьер Армении

В Екатеринбург на выставку «Иннопром-2023» собирается прилететь вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. Об этом сообщили в соцсетях.
«Предварительно, Мгер Григорян пообещал приехать в Екатеринбург. Он хочет посетить выставку «Иннопром-2023», — говорится в посте telegram-канала «Международные связи Екатеринбурга», который ведет вице-мэр Марина Фадеева.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 17 марта встречался с Мгером Григоряном в Ереване (столица Армении), сообщается на официальном сайте правительства Армении. В ходе встречи Орлов и Григорян обсудили вопросы, касающиеся межрегионального децентрализованного взаимодействия, а также развития экономических и научно-технических отношений.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в правительство Армении. На момент публикации новости ответ не получен.
Промышленная выставка «Иннопром» состоится 10—13 июля. Главной темой мероприятия станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». Ожидается, что на «Иннопроме» будет 35 тысяч участников.
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