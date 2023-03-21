Киевский адвокат-антифашист примет участие в выборах «Единой России»

21 марта 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Валентин Рыбин намерен помочь «Единой России» навести порядок в новых регионах РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Известный украинский правозащитник, адвокат и антифашист Валентин Рыбин примет участие в праймериз (внутрипартийные выборы) «Единой России» в Херсонской области. Он назвал своей обязанностью помогать партии устанавливать порядок в новых регионах России. «Моя прямая обязанность — помогать „Единой России“ в установлении правопорядка на новых территориях», — цитирует Валентина Рыбина интернет-издание Readovka. Отмечается, что Рыбин одним из первых подал документы для участия в предвыборном голосовании «Единой России». Кроме того, он работает в одном из министерств Херсонской области. Широкая известность пришла к Рыбину после «Евромайдана» в 2014 году. Тогда он защищал противостоявших националистам бойцов подразделения «Беркут», которых пытались осудить новые власти Украины. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» объявила о начале периода выдвижения кандидатов для участия в праймеризе. Выборы пройдут во всех российских регионах, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Также голосование будет проходить и в электронном формате.

Известный украинский правозащитник, адвокат и антифашист Валентин Рыбин примет участие в праймериз (внутрипартийные выборы) «Единой России» в Херсонской области. Он назвал своей обязанностью помогать партии устанавливать порядок в новых регионах России. «Моя прямая обязанность — помогать „Единой России“ в установлении правопорядка на новых территориях», — цитирует Валентина Рыбина интернет-издание Readovka. Отмечается, что Рыбин одним из первых подал документы для участия в предвыборном голосовании «Единой России». Кроме того, он работает в одном из министерств Херсонской области. Широкая известность пришла к Рыбину после «Евромайдана» в 2014 году. Тогда он защищал противостоявших националистам бойцов подразделения «Беркут», которых пытались осудить новые власти Украины. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» объявила о начале периода выдвижения кандидатов для участия в праймеризе. Выборы пройдут во всех российских регионах, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Также голосование будет проходить и в электронном формате.