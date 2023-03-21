Челябинские эксперты рассчитали траты дачников на рассаду в 2023 году

Для самостоятельное выращивания 50 кустов рассады в Челябинской области придется потратить от 782 рублей до 14 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«Для выращивания 50 кустов томата с „нуля“ потребуется от 782 рублей в самом дешевом варианте до 14710,7 рублей в дорогом. Самые затратные покупки — фитолампа и горшки, но стоит понимать, что эти товары приобретаются не на один сезон и не требуют ежегодного обновления», — уточнили URA.RU в КСП.
В исследовании учитывалось потребление энергии (от 70,9 руб/месяц до 101,1 руб/месяц) и вода (в среднем 6 руб/мес). Туда также вошли непредвиденные расходы в виде гибели посевов, поломки фитоламп и горшков.
Притом за готовую рассаду 50 кустов томата придется заплатить от 750 рублей до 4,5 тысяч рублей. В КСП отметили, что стоимость самостоятельного выращивания значительно ниже готовых кустов, если исключить траты на фитолампу, контейнеры и удобрения.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.