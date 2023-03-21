Челябинские эксперты рассчитали траты дачников на рассаду в 2023 году

22 марта 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Траты на выращивание 50 кустов томатов начинаются от 782 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для самостоятельное выращивания 50 кустов рассады в Челябинской области придется потратить от 782 рублей до 14 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Для выращивания 50 кустов томата с „нуля“ потребуется от 782 рублей в самом дешевом варианте до 14710,7 рублей в дорогом. Самые затратные покупки — фитолампа и горшки, но стоит понимать, что эти товары приобретаются не на один сезон и не требуют ежегодного обновления», — уточнили URA.RU в КСП. В исследовании учитывалось потребление энергии (от 70,9 руб/месяц до 101,1 руб/месяц) и вода (в среднем 6 руб/мес). Туда также вошли непредвиденные расходы в виде гибели посевов, поломки фитоламп и горшков. Притом за готовую рассаду 50 кустов томата придется заплатить от 750 рублей до 4,5 тысяч рублей. В КСП отметили, что стоимость самостоятельного выращивания значительно ниже готовых кустов, если исключить траты на фитолампу, контейнеры и удобрения.

Для самостоятельное выращивания 50 кустов рассады в Челябинской области придется потратить от 782 рублей до 14 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Для выращивания 50 кустов томата с „нуля“ потребуется от 782 рублей в самом дешевом варианте до 14710,7 рублей в дорогом. Самые затратные покупки — фитолампа и горшки, но стоит понимать, что эти товары приобретаются не на один сезон и не требуют ежегодного обновления», — уточнили URA.RU в КСП. В исследовании учитывалось потребление энергии (от 70,9 руб/месяц до 101,1 руб/месяц) и вода (в среднем 6 руб/мес). Туда также вошли непредвиденные расходы в виде гибели посевов, поломки фитоламп и горшков. Притом за готовую рассаду 50 кустов томата придется заплатить от 750 рублей до 4,5 тысяч рублей. В КСП отметили, что стоимость самостоятельного выращивания значительно ниже готовых кустов, если исключить траты на фитолампу, контейнеры и удобрения.