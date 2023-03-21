21 марта 2023

Медикам и педагогам Челябинска повысят зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Должностные оклады педработникам увеличат на 5%, медработникам — на 10% Фото:

Медикам и педагогам Челябинска повысят должностные оклады и установят надбавку за выслугу лет. Данный вопрос одобрен для рассмотрения челябинскими депутатами, сообщают в пресс-службе городской думы.

«В гордуме рассмотрен вопрос о повышении заработной платы педагогам и медикам — работникам муниципальных учреждений. Предлагается увеличить должностные оклады — педагогическим работникам на 5%, медицинским работникам — на 10%», — заявили в пресс-службе.

При начислении надбавки за выслугу лет в общеобразовательных учреждениях депутаты предлагают установить надбавку в твердом размере 10, 15 и 20 процентов, исключив формулировку «до». Также вводится новая обязательная компенсационная выплата при реализации программы в области музыкального искусства «Дети-инвалиды» в размере 20% от оклада.

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Медикам и педагогам Челябинска повысят должностные оклады и установят надбавку за выслугу лет. Данный вопрос одобрен для рассмотрения челябинскими депутатами, сообщают в пресс-службе городской думы. «В гордуме рассмотрен вопрос о повышении заработной платы педагогам и медикам — работникам муниципальных учреждений. Предлагается увеличить должностные оклады — педагогическим работникам на 5%, медицинским работникам — на 10%», — заявили в пресс-службе. При начислении надбавки за выслугу лет в общеобразовательных учреждениях депутаты предлагают установить надбавку в твердом размере 10, 15 и 20 процентов, исключив формулировку «до». Также вводится новая обязательная компенсационная выплата при реализации программы в области музыкального искусства «Дети-инвалиды» в размере 20% от оклада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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