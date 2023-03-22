Потерявший сознание на шоу Соловьева профессор извинился за доставленные хлопоты

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Медицинский персонал помог Андрею Карнееву после его падения в обморок Фото:

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, который упал в обморок в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», извинился за произошедшее. Он отметил, что ему было неудобно покидать эфир из-за своего состояния.

«Вы знаете, просто не выспался и как бы немножко голова стала кружиться. Нужно было сразу уйти за кулисы, я думал [остаться] до конца, неудобно было уходить. Буквально на три секунды потерял баланс», — заявил Андрей Карнеев в разговоре с интернет-изданием «Газета.Ru». Он отметил, что медики осмотрели его после падения. Они сообщили, что ничего серьезного с ним не случилось. Также Карнеев принес извинения программе за доставленные неудобства.

Во время эфира авторской программы Владимира Соловьева Андрей Карнеев потерял сознание. Соловьев опубликовал пост в своем telegram-канале, в котором рассказал, что обморок был кратковременным. В студию был вызван медицинский персонал. Телеканал 360 сообщил, что падение профессора не связано с темой, которая обсуждалась в эфире на тот момент.

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Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, который упал в обморок в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», извинился за произошедшее. Он отметил, что ему было неудобно покидать эфир из-за своего состояния. «Вы знаете, просто не выспался и как бы немножко голова стала кружиться. Нужно было сразу уйти за кулисы, я думал [остаться] до конца, неудобно было уходить. Буквально на три секунды потерял баланс», — заявил Андрей Карнеев в разговоре с интернет-изданием «Газета.Ru». Он отметил, что медики осмотрели его после падения. Они сообщили, что ничего серьезного с ним не случилось. Также Карнеев принес извинения программе за доставленные неудобства. Во время эфира авторской программы Владимира Соловьева Андрей Карнеев потерял сознание. Соловьев опубликовал пост в своем telegram-канале, в котором рассказал, что обморок был кратковременным. В студию был вызван медицинский персонал. Телеканал 360 сообщил, что падение профессора не связано с темой, которая обсуждалась в эфире на тот момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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