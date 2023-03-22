Потерявший сознание на шоу Соловьева профессор извинился за доставленные хлопоты

22 марта 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Медицинский персонал помог Андрею Карнееву после его падения в обморок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, который упал в обморок в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», извинился за произошедшее. Он отметил, что ему было неудобно покидать эфир из-за своего состояния. «Вы знаете, просто не выспался и как бы немножко голова стала кружиться. Нужно было сразу уйти за кулисы, я думал [остаться] до конца, неудобно было уходить. Буквально на три секунды потерял баланс», — заявил Андрей Карнеев в разговоре с интернет-изданием « Газета.Ru ». Он отметил, что медики осмотрели его после падения. Они сообщили, что ничего серьезного с ним не случилось. Также Карнеев принес извинения программе за доставленные неудобства. Во время эфира авторской программы Владимира Соловьева Андрей Карнеев потерял сознание. Соловьев опубликовал пост в своем telegram-канале, в котором рассказал, что обморок был кратковременным. В студию был вызван медицинский персонал. Телеканал 360 сообщил, что падение профессора не связано с темой, которая обсуждалась в эфире на тот момент.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, который упал в обморок в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», извинился за произошедшее. Он отметил, что ему было неудобно покидать эфир из-за своего состояния. «Вы знаете, просто не выспался и как бы немножко голова стала кружиться. Нужно было сразу уйти за кулисы, я думал [остаться] до конца, неудобно было уходить. Буквально на три секунды потерял баланс», — заявил Андрей Карнеев в разговоре с интернет-изданием «Газета.Ru». Он отметил, что медики осмотрели его после падения. Они сообщили, что ничего серьезного с ним не случилось. Также Карнеев принес извинения программе за доставленные неудобства. Во время эфира авторской программы Владимира Соловьева Андрей Карнеев потерял сознание. Соловьев опубликовал пост в своем telegram-канале, в котором рассказал, что обморок был кратковременным. В студию был вызван медицинский персонал. Телеканал 360 сообщил, что падение профессора не связано с темой, которая обсуждалась в эфире на тот момент.