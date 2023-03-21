В Челябинске резко вырос спрос на новое жилье

22 марта 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

В Челябинске в марте стали покупать на 20 процентов больше двухкомнатных квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в марте 2023 года, по сравнению с апрелем, на 20% вырос спрос на новостройки. Об этом рассказала президент гильдии риелторов Челябинска Наталья Шатрукова. «Спрос на новостройки сейчас высокий, живой, поэтому застройщики начали поднимать цены. Новые двухкомнатные квартиры в Челябинске по сравнению с январем 2023 года покупают сейчас на 20 процентов чаще», — отметила Шатрукова. По словам президента гильдии риелторов Челябинска, интерес к двухкомнатным квартирам в новостройках вырос по причине расширения льготной семейной ипотеки. Специальными условиями теперь могут воспользоваться не только семьи, в которых появились дети после 2018 года, но и семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а таких категорий граждан в Челябинске немало. Все они стремятся приобрести жилье в новостройках, а не на вторичном рынке. Ранее ходовым товаром у челябинских застройщиков были квартиры-студии. Сейчас люди в основном покупают жилье побольше. Площадь самых продаваемых квартир в челябинских новостройках на данный момент составляет от 59 до 63 квадратных метров.

В Челябинске в марте 2023 года, по сравнению с апрелем, на 20% вырос спрос на новостройки. Об этом рассказала президент гильдии риелторов Челябинска Наталья Шатрукова. «Спрос на новостройки сейчас высокий, живой, поэтому застройщики начали поднимать цены. Новые двухкомнатные квартиры в Челябинске по сравнению с январем 2023 года покупают сейчас на 20 процентов чаще», — отметила Шатрукова. По словам президента гильдии риелторов Челябинска, интерес к двухкомнатным квартирам в новостройках вырос по причине расширения льготной семейной ипотеки. Специальными условиями теперь могут воспользоваться не только семьи, в которых появились дети после 2018 года, но и семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а таких категорий граждан в Челябинске немало. Все они стремятся приобрести жилье в новостройках, а не на вторичном рынке. Ранее ходовым товаром у челябинских застройщиков были квартиры-студии. Сейчас люди в основном покупают жилье побольше. Площадь самых продаваемых квартир в челябинских новостройках на данный момент составляет от 59 до 63 квадратных метров.