21 марта 2023

Жителям Сатки приходится возить умерших на вскрытие в Златоуст

© Служба новостей «URA.RU»
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Североуральск, каталка, смерть, морг, больница
За вскрытие умершего саткинцы должны заплатить 9 тысяч рублей Фото:

В Сатке Челябинской области умерших приходится везти на вскрытие в Златоуст и только за отдельную плату. Об этом местные жители пожаловались в социальных сетях.

«Умерших для вскрытия отправляют аж в Златоуст. Причем придется заплатить за это 9 тысяч рублей», — сообщила Елена Я. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой минздрава региона, там пообещали дать комментарий позже. До областной больницы Сатки, к которой относится единственное патологоанатомическое отделение, по телефонам, указанным на сайте учреждения, дозвониться не удалось.

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В Сатке Челябинской области умерших приходится везти на вскрытие в Златоуст и только за отдельную плату. Об этом местные жители пожаловались в социальных сетях. «Умерших для вскрытия отправляют аж в Златоуст. Причем придется заплатить за это 9 тысяч рублей», — сообщила Елена Я. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой минздрава региона, там пообещали дать комментарий позже. До областной больницы Сатки, к которой относится единственное патологоанатомическое отделение, по телефонам, указанным на сайте учреждения, дозвониться не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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