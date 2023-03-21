Жителям Сатки приходится возить умерших на вскрытие в Златоуст

За вскрытие умершего саткинцы должны заплатить 9 тысяч рублей
В Сатке Челябинской области умерших приходится везти на вскрытие в Златоуст и только за отдельную плату. Об этом местные жители пожаловались в социальных сетях.
«Умерших для вскрытия отправляют аж в Златоуст. Причем придется заплатить за это 9 тысяч рублей», — сообщила Елена Я. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой минздрава региона, там пообещали дать комментарий позже. До областной больницы Сатки, к которой относится единственное патологоанатомическое отделение, по телефонам, указанным на сайте учреждения, дозвониться не удалось.
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