В РЭК признали, что свердловчане продолжают переплачивать за ЖКХ

Превышение вносимой свердловчанами платы за ЖКХ привело к очередному обращению РЭК Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) снова признала превышение платы у жителей Свердловской области за коммунальные услуги. Документ об этом появился на официальном интернет портале правовой информации региона.

«Региональной энергетической комиссией Свердловской области на основании информации, представленной органами местного самоуправления, осуществлен мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории региона, за февраль 2023 года. Мониторинг выявил признаки превышения установленных Указом Губернатора Свердловской области от 28.11.2022 № 603-УГ значений предельных индексов», — говорится в документе. В целях проверки информация о предполагаемых случаях превышения предельных индексов направлена в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий жилищный контроль.

Ранее РЭК уже сообщала о том, что свердловчане переплачивают за услуги ЖКХ. Информация об этом также была направлена в орган госвласти региона, осуществляющий жилищный контроль.