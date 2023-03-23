Медведев: Украина готова была начать войну с Россией после вступления в НАТО

Украина начала бы операцию против России после вступления в НАТО, уверен Дмитрий Медведев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

После вступления Украины в НАТО страна могла начать полномасштабную военную операцию против России из-за Крымского полуострова. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ и пользователей социальной сети «ВКонтакте».

«Мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны — мы этого принять не можем», — заявил Медведев, видео с ответами на вопросы опубликовано в его telegram-канале . Он отметил, что в случае вступления Украины в НАТО Россия бы получила соседа, который потенциально может производить ядерное оружие и представлять опасность для России.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Президент России отмечал, что начало СВО носит вынужденный характер.

Политолог Иван Мезюхо заявил, что реальные шансы вступления Украины в НАТО близки к нулю, его слова приводит «Федеральная служба новостей». Главная цель слов Зеленского — поднять боевой дух украинцев.