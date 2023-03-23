Челябинских автомобилистов предупредили о масштабном ремонте трассы М-5

24 марта 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Дорожники обновят почти 80 км М-5 «Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В предстоящем дорожном сезоне запланирован ремонт и устройство слоев износа на нескольких участках трассы М-5 «Урал» от Челябинска до Чебаркуля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В Челябинской области обновят почти 80 км автомобильной дороги М-5 „Урал“. Специалисты выполнят фрезерование дорог, ликвидируют дефекты пучинообразований, устроят двухслойное покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, укрепят обочины и сделают водоотводные лотки», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. На участке ремонта с 1829-го по 1844-й км, рядом с поселками Тимирязевским и Витаминным в Сосновском районе, смонтируют два автопавильона. Там установят дорожные знаки, фонари и светофоры. Работы на всех участках планируется завершить осенью текущего года. Ранее региональные активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) пожаловались в прокуратуру на дорожников и попросили проверить, на что тратятся бюджетные миллиарды. Их недовольство вызвало состояние автомобильной дороги М-5 «Урал».

В предстоящем дорожном сезоне запланирован ремонт и устройство слоев износа на нескольких участках трассы М-5 «Урал» от Челябинска до Чебаркуля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В Челябинской области обновят почти 80 км автомобильной дороги М-5 „Урал“. Специалисты выполнят фрезерование дорог, ликвидируют дефекты пучинообразований, устроят двухслойное покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, укрепят обочины и сделают водоотводные лотки», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. На участке ремонта с 1829-го по 1844-й км, рядом с поселками Тимирязевским и Витаминным в Сосновском районе, смонтируют два автопавильона. Там установят дорожные знаки, фонари и светофоры. Работы на всех участках планируется завершить осенью текущего года. Ранее региональные активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) пожаловались в прокуратуру на дорожников и попросили проверить, на что тратятся бюджетные миллиарды. Их недовольство вызвало состояние автомобильной дороги М-5 «Урал».