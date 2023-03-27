Челябинец задушил у подъезда пенсионера, сделавшего ему замечание

28 марта 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

27-летний мужчин убил пожилого соседа на глазах жены Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителю Нязепетровска (Челябинская область) вынесен приговор по делу об убийстве пенсионера в ответ на высказанное замечание. 27-летний мужчина задушил руками пожилого мужчину на глазах жены и соседок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «В суде установлено, что в августе 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе многоквартирного дома, распивал спиртное, нарушал тишину и оскорбил пожилых женщин-соседок. За пожилую жену заступился 67-летний потерпевший», — заявили в пресс-службе ведомства. В ответ молодой человек нанес пенсионеру удары в грудь и повалил на землю. После чего он руками задушил пожилого мужчину на глазах у женщин и жены. Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании морального вреда в пользу родственников погибшего в один млн рублей и расходов на погребение.

Жителю Нязепетровска (Челябинская область) вынесен приговор по делу об убийстве пенсионера в ответ на высказанное замечание. 27-летний мужчина задушил руками пожилого мужчину на глазах жены и соседок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «В суде установлено, что в августе 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе многоквартирного дома, распивал спиртное, нарушал тишину и оскорбил пожилых женщин-соседок. За пожилую жену заступился 67-летний потерпевший», — заявили в пресс-службе ведомства. В ответ молодой человек нанес пенсионеру удары в грудь и повалил на землю. После чего он руками задушил пожилого мужчину на глазах у женщин и жены. Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании морального вреда в пользу родственников погибшего в один млн рублей и расходов на погребение.