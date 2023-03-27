27 марта 2023

Челябинец задушил у подъезда пенсионера, сделавшего ему замечание

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, дежурная часть, автомобиль полиции, следственно оперативная группа, вызов полиции
27-летний мужчин убил пожилого соседа на глазах жены Фото:

Жителю Нязепетровска (Челябинская область) вынесен приговор по делу об убийстве пенсионера в ответ на высказанное замечание. 27-летний мужчина задушил руками пожилого мужчину на глазах жены и соседок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«В суде установлено, что в августе 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе многоквартирного дома, распивал спиртное, нарушал тишину и оскорбил пожилых женщин-соседок. За пожилую жену заступился 67-летний потерпевший», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ответ молодой человек нанес пенсионеру удары в грудь и повалил на землю. После чего он руками задушил пожилого мужчину на глазах у женщин и жены.

Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании морального вреда в пользу родственников погибшего в один млн рублей и расходов на погребение.

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Жителю Нязепетровска (Челябинская область) вынесен приговор по делу об убийстве пенсионера в ответ на высказанное замечание. 27-летний мужчина задушил руками пожилого мужчину на глазах жены и соседок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «В суде установлено, что в августе 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе многоквартирного дома, распивал спиртное, нарушал тишину и оскорбил пожилых женщин-соседок. За пожилую жену заступился 67-летний потерпевший», — заявили в пресс-службе ведомства. В ответ молодой человек нанес пенсионеру удары в грудь и повалил на землю. После чего он руками задушил пожилого мужчину на глазах у женщин и жены. Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании морального вреда в пользу родственников погибшего в один млн рублей и расходов на погребение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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