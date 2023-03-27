В Челябинске упал спрос на вторичное жилье

28 марта 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

К снижению спроса на «вторичку» привели рост цен и появление новых ипотечных программ на новостройки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в марте 2023 по сравнению с февралем снизился спрос на вторичное жилье. О низкой востребованности «вторички» рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова. «В марте по сравнению с февралем снизился спрос на вторичное жилье, сейчас покупают в основном новостройки. Причина в росте цен на „вторичку“, а также в расширении категорий граждан, которые могут воспользоваться льготной ипотечной программой на новостройки. Челябинские семьи со „вторички“ уходят к застройщикам», — поделилась Шатрукова. Ранее в Челябинске подорожало жилье на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра в этом сегменте приблизилась к 80 тысячам рублей.

В Челябинске в марте 2023 по сравнению с февралем снизился спрос на вторичное жилье. О низкой востребованности «вторички» рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова. «В марте по сравнению с февралем снизился спрос на вторичное жилье, сейчас покупают в основном новостройки. Причина в росте цен на „вторичку“, а также в расширении категорий граждан, которые могут воспользоваться льготной ипотечной программой на новостройки. Челябинские семьи со „вторички“ уходят к застройщикам», — поделилась Шатрукова. Ранее в Челябинске подорожало жилье на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра в этом сегменте приблизилась к 80 тысячам рублей.