27 марта 2023

В Челябинске упал спрос на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки Речелстрой и Гринфлайт. Челябинск, дверь, недвижимость, квартира
К снижению спроса на «вторичку» привели рост цен и появление новых ипотечных программ на новостройки Фото:

В Челябинске в марте 2023 по сравнению с февралем снизился спрос на вторичное жилье. О низкой востребованности «вторички» рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова.

«В марте по сравнению с февралем снизился спрос на вторичное жилье, сейчас покупают в основном новостройки. Причина в росте цен на „вторичку“, а также в расширении категорий граждан, которые могут воспользоваться льготной ипотечной программой на новостройки. Челябинские семьи со „вторички“ уходят к застройщикам», — поделилась Шатрукова.

Ранее в Челябинске подорожало жилье на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра в этом сегменте приблизилась к 80 тысячам рублей.

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В Челябинске в марте 2023 по сравнению с февралем снизился спрос на вторичное жилье. О низкой востребованности «вторички» рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова. «В марте по сравнению с февралем снизился спрос на вторичное жилье, сейчас покупают в основном новостройки. Причина в росте цен на „вторичку“, а также в расширении категорий граждан, которые могут воспользоваться льготной ипотечной программой на новостройки. Челябинские семьи со „вторички“ уходят к застройщикам», — поделилась Шатрукова. Ранее в Челябинске подорожало жилье на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра в этом сегменте приблизилась к 80 тысячам рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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