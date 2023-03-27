В Челябинске упал спрос на вторичное жилье

В Челябинске в марте 2023 по сравнению с февралем снизился спрос на вторичное жилье. О низкой востребованности «вторички» рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова.
«В марте по сравнению с февралем снизился спрос на вторичное жилье, сейчас покупают в основном новостройки. Причина в росте цен на „вторичку“, а также в расширении категорий граждан, которые могут воспользоваться льготной ипотечной программой на новостройки. Челябинские семьи со „вторички“ уходят к застройщикам», — поделилась Шатрукова.
Ранее в Челябинске подорожало жилье на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра в этом сегменте приблизилась к 80 тысячам рублей.
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