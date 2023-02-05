В Челябинске подорожало жилье на вторичном рынке

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Челябинска выросла до 80 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске жилье на вторичном рынке за год подорожало на девять процентов. Стоимость квадратного метра на «вторичке» приблизилась к 80 тысячам рублей, свидетельствуют данные Росстата.

«В Челябинской области в 2022 году по сравнению с 2021 годом вторичное жилье подорожало на девять процентов. В среднем стоимость на вторичном рынке недвижимости увеличилась до 72,9 тысячи рублей за квадратный метр», — сообщается на сайте РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные Росстата.

В декабре 2022-го в Челябинске был отмечен рост цен на квартиры в панельных, кирпичных, монолитно-каркасных домах 2000-х годов в среднем на 3—8%. Так, однокомнатная квартира 97-й серии площадью 40 квадратных метров в Тракторозаводском районе в начале 2022 года стоила 1,9 млн рублей, к концу года ее стоимость уже составляла 2,8 млн рублей.