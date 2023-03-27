Челябинцы похитили и застрелили знакомого

28 марта 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Сообщников приговорили к отбыванию в колониях строгого и особого режимов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четверо жителей Троицка Челябинской области похитили и застрелили своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Трое местных жителей и еще один соучастник, который скончался до приговора суда, в 2011 году вывезли своего знакомого в багажнике на пустырь около села Клястицкое и застрелили. Убийство произошло на почве личной неприязни. По словам, осужденных потерпевший не раз угрожал убийством одному из пособников», — рассказали в пресс-службе. Суд вынес сообщникам обвинительный приговор по пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.5 ст. 33, п. п. «в, ж, к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство и пособничество в убийстве). Им назначено наказание в виде лишения свободы от девяти до 18 лет, с ограничением свободы на срок от 1,6 до 1,9 лет в колониях строгого и особого режимов.

Четверо жителей Троицка Челябинской области похитили и застрелили своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Трое местных жителей и еще один соучастник, который скончался до приговора суда, в 2011 году вывезли своего знакомого в багажнике на пустырь около села Клястицкое и застрелили. Убийство произошло на почве личной неприязни. По словам, осужденных потерпевший не раз угрожал убийством одному из пособников», — рассказали в пресс-службе. Суд вынес сообщникам обвинительный приговор по пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.5 ст. 33, п. п. «в, ж, к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство и пособничество в убийстве). Им назначено наказание в виде лишения свободы от девяти до 18 лет, с ограничением свободы на срок от 1,6 до 1,9 лет в колониях строгого и особого режимов.