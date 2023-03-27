Глава челябинского района недоволен тротуарной плиткой в новом парке

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел прогулялся по новому парку «Плодушка» и остался недоволен качеством укладки тротуарной плитки. Об этом чиновник сообщил в социальных сетях.
«Сегодня прогулялся по „Плодушке“, радует, что на ее аллеях много отдыхающих. Зафиксировали все имеющиеся замечания: необходимость уборки излишков грунта и разравнивание земли, восстановление провалов плитки в местах прокладки подземных коммуникаций, восстановление разобранной плитки. Отметили случаи разрушения плитки», — написал Орел на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Глава района отметил, что по всем замечаниям в адрес подрядчика направлена претензия. Основные работы по их устранению начнутся на следующей неделе и завершатся после полного прогрева почвы.
В прошлом году в «Плодушке» достроили основную тропиночную сеть. В этом году работы по развитию парка будут продолжены. Власти района станут формировать детскую зону в южной части парка.
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