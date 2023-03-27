27 марта 2023

Глава челябинского района недоволен тротуарной плиткой в новом парке

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Поездка Бориса Дубровского в сквер Плодушка. Челябинск, орел александр, портрет
Александр Орел прогулялся по новому парку «Плодушка» Фото:

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел прогулялся по новому парку «Плодушка» и остался недоволен качеством укладки тротуарной плитки. Об этом чиновник сообщил в социальных сетях.

«Сегодня прогулялся по „Плодушке“, радует, что на ее аллеях много отдыхающих. Зафиксировали все имеющиеся замечания: необходимость уборки излишков грунта и разравнивание земли, восстановление провалов плитки в местах прокладки подземных коммуникаций, восстановление разобранной плитки. Отметили случаи разрушения плитки», — написал Орел на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава района отметил, что по всем замечаниям в адрес подрядчика направлена претензия. Основные работы по их устранению начнутся на следующей неделе и завершатся после полного прогрева почвы.

В прошлом году в «Плодушке» достроили основную тропиночную сеть. В этом году работы по развитию парка будут продолжены. Власти района станут формировать детскую зону в южной части парка.

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Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел прогулялся по новому парку «Плодушка» и остался недоволен качеством укладки тротуарной плитки. Об этом чиновник сообщил в социальных сетях. «Сегодня прогулялся по „Плодушке“, радует, что на ее аллеях много отдыхающих. Зафиксировали все имеющиеся замечания: необходимость уборки излишков грунта и разравнивание земли, восстановление провалов плитки в местах прокладки подземных коммуникаций, восстановление разобранной плитки. Отметили случаи разрушения плитки», — написал Орел на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Глава района отметил, что по всем замечаниям в адрес подрядчика направлена претензия. Основные работы по их устранению начнутся на следующей неделе и завершатся после полного прогрева почвы. В прошлом году в «Плодушке» достроили основную тропиночную сеть. В этом году работы по развитию парка будут продолжены. Власти района станут формировать детскую зону в южной части парка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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