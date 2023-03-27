27 марта 2023

В челябинском районе паводок затопил дорогу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок. Челябинская область, трактор, потоп, паводок, наводнение
Переливающаяся через дорогу вода затруднила движение транспорта Фото:

В Карталинском районе Челябинской области 28 марта талая вода затопила дорогу. Перелив произошел на автодороге от села Красный Яр в направлении села Неплюевка.

«В четырех километрах от Красного Яра в направлении Неплюевки талая вода перелилась через дорожное полотно. Лучше отложить поездки сегодня. Ситуация может ухудшиться», — сообщает редакция «Карталинская новь».

На видео, которое опубликовала редакция, видно, как вода затопила поля и перелилась через дорогу. Автомобилям приходится снижать скорость и медленно проезжать опасный участок.

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В Карталинском районе Челябинской области 28 марта талая вода затопила дорогу. Перелив произошел на автодороге от села Красный Яр в направлении села Неплюевка. «В четырех километрах от Красного Яра в направлении Неплюевки талая вода перелилась через дорожное полотно. Лучше отложить поездки сегодня. Ситуация может ухудшиться», — сообщает редакция «Карталинская новь». На видео, которое опубликовала редакция, видно, как вода затопила поля и перелилась через дорогу. Автомобилям приходится снижать скорость и медленно проезжать опасный участок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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