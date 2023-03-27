Переливающаяся через дорогу вода затруднила движение транспорта
В Карталинском районе Челябинской области 28 марта талая вода затопила дорогу. Перелив произошел на автодороге от села Красный Яр в направлении села Неплюевка.
«В четырех километрах от Красного Яра в направлении Неплюевки талая вода перелилась через дорожное полотно. Лучше отложить поездки сегодня. Ситуация может ухудшиться», — сообщает редакция «Карталинская новь».
На видео, которое опубликовала редакция, видно, как вода затопила поля и перелилась через дорогу. Автомобилям приходится снижать скорость и медленно проезжать опасный участок.
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