В челябинском районе паводок затопил дорогу. Видео

28 марта 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Переливающаяся через дорогу вода затруднила движение транспорта Фото: Кондрат Александров © URA.RU В Карталинском районе Челябинской области 28 марта талая вода затопила дорогу. Перелив произошел на автодороге от села Красный Яр в направлении села Неплюевка. «В четырех километрах от Красного Яра в направлении Неплюевки талая вода перелилась через дорожное полотно. Лучше отложить поездки сегодня. Ситуация может ухудшиться», — сообщает редакция «Карталинская новь». На видео, которое опубликовала редакция, видно, как вода затопила поля и перелилась через дорогу. Автомобилям приходится снижать скорость и медленно проезжать опасный участок.

В Карталинском районе Челябинской области 28 марта талая вода затопила дорогу. Перелив произошел на автодороге от села Красный Яр в направлении села Неплюевка. «В четырех километрах от Красного Яра в направлении Неплюевки талая вода перелилась через дорожное полотно. Лучше отложить поездки сегодня. Ситуация может ухудшиться», — сообщает редакция «Карталинская новь». На видео, которое опубликовала редакция, видно, как вода затопила поля и перелилась через дорогу. Автомобилям приходится снижать скорость и медленно проезжать опасный участок.