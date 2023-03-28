В Госдуме назвали фактор, который замедлит введения санкций США против России

Ухудшение ситуации в банковской сфере США заставит власти страны изменить фокус работы и переключится с темы введения санкций против России на решение собственных проблем в экономике. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Сам факт, что в Америке хватает проблем, и они требует большего внимания, в том числе со стороны. Внимание больше переключается на внутренние проблемы, соответственно, меньше времени что-то заявлять и действовать против нашей страны. Очевидно, что чем больше проблем будет, а они будут, тем меньше будет возможности заниматься внешними делами», — сказал Анатолий Аксаков.
Парламентарий уверен, что закрытие крупных банков в США стало первым звонком надвигающегося кризиса в стране. «Огромные противоречия сформировались в финансовой системе США. Прежде всего это связано с надуванием финансового пузыря, необеспеченного реальными активами. Они рано или поздно должны будут себя проявить в очень серьезном кризисе. Первые сигналы мы уже получили. Думаю, что через некоторое время увидим еще», — добавил политик.
Ранее два крупнейших коммерческих банка США Silicon Valley и Signature Bank сообщили о своем банкротстве. Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд дал прогноз, что еще 50 американских банков могут быть закрыты, если власти не решат структурную проблему.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!