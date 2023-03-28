В Госдуме назвали фактор, который замедлит введения санкций США против России

Депутат Госдумы Аксаков: экономические проблемы в США замедлят введение санкций против РФ

29 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Закрытие крупных банков в США стало первым звонком надвигающегося кризиса в стране Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ухудшение ситуации в банковской сфере США заставит власти страны изменить фокус работы и переключится с темы введения санкций против России на решение собственных проблем в экономике. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Сам факт, что в Америке хватает проблем, и они требует большего внимания, в том числе со стороны. Внимание больше переключается на внутренние проблемы, соответственно, меньше времени что-то заявлять и действовать против нашей страны. Очевидно, что чем больше проблем будет, а они будут, тем меньше будет возможности заниматься внешними делами», — сказал Анатолий Аксаков. Парламентарий уверен, что закрытие крупных банков в США стало первым звонком надвигающегося кризиса в стране. «Огромные противоречия сформировались в финансовой системе США. Прежде всего это связано с надуванием финансового пузыря, необеспеченного реальными активами. Они рано или поздно должны будут себя проявить в очень серьезном кризисе. Первые сигналы мы уже получили. Думаю, что через некоторое время увидим еще», — добавил политик. Ранее два крупнейших коммерческих банка США Silicon Valley и Signature Bank сообщили о своем банкротстве. Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд дал прогноз, что еще 50 американских банков могут быть закрыты, если власти не решат структурную проблему. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ухудшение ситуации в банковской сфере США заставит власти страны изменить фокус работы и переключится с темы введения санкций против России на решение собственных проблем в экономике. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Сам факт, что в Америке хватает проблем, и они требует большего внимания, в том числе со стороны. Внимание больше переключается на внутренние проблемы, соответственно, меньше времени что-то заявлять и действовать против нашей страны. Очевидно, что чем больше проблем будет, а они будут, тем меньше будет возможности заниматься внешними делами», — сказал Анатолий Аксаков. Парламентарий уверен, что закрытие крупных банков в США стало первым звонком надвигающегося кризиса в стране. «Огромные противоречия сформировались в финансовой системе США. Прежде всего это связано с надуванием финансового пузыря, необеспеченного реальными активами. Они рано или поздно должны будут себя проявить в очень серьезном кризисе. Первые сигналы мы уже получили. Думаю, что через некоторое время увидим еще», — добавил политик. Ранее два крупнейших коммерческих банка США Silicon Valley и Signature Bank сообщили о своем банкротстве. Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд дал прогноз, что еще 50 американских банков могут быть закрыты, если власти не решат структурную проблему.