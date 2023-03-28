Поселок в Челябинской области затопило талыми водами

Поселок Рассвет затопило талыми водами Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Поселок Рассвет в Нагайбакском районе Челябинской области затопило талыми водами. Из-за этого жители не могут выбраться в другие населенные пункты.

«На данный момент поселок затапливают воды тающего снега в полях. Людям невозможно выбраться из поселка! Необходимо принимать меры при помощи сельхозтехники: пробивать сточные трубы и каналы для осушения жилой площади поселка», — написали жители поселка в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».

Жители пишут, что от поселка до районного центра всего 11 километров, однако дороги разбиты. Зимой их задувает снегом, а весной и осенью — затапливает. Жители просят губернатора Алексей Текслера помочь решить проблему с подтоплением и дорогами.

Ранее сообщалось, что в Карталинском районе талая вода затопила дорогу. Перелив произошел на автодороге от села Красный Яр в направлении села Неплюевка.